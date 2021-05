USA, alle Parteien in JCPOA sind ernsthaft bemüht, das Abkommen mit dem Iran wiederzubeleben

Der oberste iranische Unterhändler sagte, dass alle Parteien des Atomabkommens von 2015 und die Vereinigten Staaten – ein ehemaliger Unterzeichner – ihre Bemühungen zur Wiederbelebung des wegweisenden Abkommens “ernst” nehmen und die Verhandlungen fortgesetzt werden, bis alle Forderungen des Iran erfüllt sind.

Nach einer Gesprächssitzung in der österreichischen Hauptstadt Wien informierte der stellvertretende Außenminister Abbas Araqchi, der die iranische Delegation zu den Verhandlungen leitet, die Medien unter dem Namen Joint über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf das Schicksal des offiziell bekannten Abkommens Umfassender Aktionsplan (JCPOA).

„Heute die Gemeinsame Kommission [of the JCPOA] zur ersten Sitzung der neuen Verhandlungsrunde einberufen “, sagte Araqchi. “Die Arbeitsgruppen für Sanktionen und Atomkraft [issues] werden ihre Aktivitäten am Abend beginnen.

Er sagte, was aus der ersten Sitzung abgeleitet werden könne, sei, dass alle Parteien es ernst meinen, eine Lösung für den Neustart der JCPOA zu finden.

Die Wiener Verhandlungen bringen Vertreter aus dem Iran, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland zusammen. Amerikanische Delegierte sind ebenfalls in der österreichischen Hauptstadt anwesend, dürfen jedoch nicht an den Verhandlungen teilnehmen, da Washington das Abkommen nach seinem einseitigen Austritt im Jahr 2018 nicht mehr unterzeichnet hat.

“Die Nachricht, die wir von den Amerikanern erhalten, ist, dass sie es auch ernst meinen, zur JCPOA zurückzukehren, und bisher ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht haben, einen großen Teil der Sanktionen aufzuheben, was unserer Meinung nach noch nicht abgeschlossen ist”, sagte Araqchi. “Deshalb werden die Gespräche fortgesetzt, bis alle diesbezüglichen Forderungen erfüllt sind.”

Er fügte hinzu, dass die neue Runde mit “positiver Energie” gestartet worden sei, und drückte die Hoffnung aus, dass die Delegationen so bald wie möglich zu Schlussfolgerungen gelangen könnten.

“Die Herausforderungen und Unterschiede sind nicht gering und sollten daher diskutiert werden, um Lösungen für sie zu finden”, sagte Araqchi.

Der hochrangige Diplomat bekräftigte die Bereitschaft des Iran, die vollständige Umsetzung des Abkommens wieder aufzunehmen, sobald seine Forderungen erfüllt sind.

Er sagte, dass die Verhandlungen, die auf Expertenebene und in Arbeitsgruppen stattfinden, die in früheren Verhandlungsrunden in Wien eingerichtet wurden, keine Pause einlegen werden, und fügte hinzu, dass „die Kommission zusammentreten wird, wann immer dies erforderlich ist. “”

Die Pattsituation um die JCPOA resultiert aus dem einseitigen Rückzug der Vereinigten Staaten im Mai 2018, gefolgt von einer Kampagne des “Maximaldrucks”, der die iranische Wirtschaft, hauptsächlich den Banken- und Ölsektor, unterdrücken soll.

Zusätzlich zur Wiedereinführung der von der JCPOA aufgehobenen Sanktionen gegen den Iran haben die Vereinigten Staaten unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump die iranische Nation mit mehreren Runden zusätzlicher Verbote unter neuen Vorwänden und Bezeichnungen ins Visier genommen.

Jetzt, da Trump weg ist, sagt die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden, dass sie versuchen, sich dem Deal anzuschließen, aber sie haben sich bisher geweigert, sinnvolle Schritte zu unternehmen, um das Vertrauen des Iran wiederzugewinnen und wieder zu respektieren.

Der seit Anfang April laufende Wiener Prozess zielt darauf ab, eine Lösung für den Streit zu finden und die JCPOA wieder in Gang zu bringen.

Die drei in früheren Runden eingerichteten Gruppen wurden beauftragt, eine Liste von Sanktionen zu erstellen, die die Vereinigten Staaten aufheben sollten, und Schritte zu unternehmen, die der Iran unternehmen muss, um die JCPOA wiederzubeleben.