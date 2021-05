US-Agenturen prüfen Berichte über frühe COVID-Infektionen in Wuhan | Neuigkeiten zur Coronavirus-Pandemie

US-Geheimdienste prüfen Berichte, wonach Forscher eines chinesischen Virologielabors 2019, einen Monat vor der Meldung der ersten Fälle von COVID-19, schwer krank waren. Dies geht aus Quellen der US-Regierung hervor, die gewarnt haben, dass es immer noch keinen Beweis für die Herkunft gibt der Krankheit. Das Labor.

Ein immer noch klassifizierter US-Geheimdienstbericht, der unter der Leitung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbreitet wurde, behauptete, drei Forscher am Wuhan Institute of Virology seien im November 2019 so krank geworden, dass sie in der Nähe von US-Geheimdienstberichten und -analysen nach Quellen für Krankenhausbehandlungen suchten, teilte die Nachrichtenagentur Reuters mit.

Es ist immer noch unklar, ob diese Forscher ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder welche Symptome sie hatten, sagte eine der Quellen, die alle unter der Bedingung der Anonymität mit Reuters sprachen.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte am Montag, es sei “völlig falsch”, dass drei Mitglieder des Wuhan-Labors krank wurden. Das Virus trat zuerst in Wuhan, China, auf und verbreitete sich dann auf der ganzen Welt.

“Wir haben nicht genügend Informationen, um eine Schlussfolgerung über die Herkunft zu ziehen [of the coronavirus]Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte während einer Pressekonferenz am Montag.

„Wir brauchen Daten. Wir brauchen eine unabhängige Untersuchung. Und genau darum bitten wir “, sagte Psaki.

Informationen über die Forscher wurden am 23. Mai im Wall Street Journal veröffentlicht.

In einem Bericht, der gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern verfasst und im März veröffentlicht wurde, sagte ein Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das im Januar und Februar vier Wochen in und um Wuhan verbracht hatte, dass das Virus wahrscheinlich von einem anderen Tier von Fledermäusen auf Menschen übertragen worden sei und dass “die Einführung durch einen Laborvorfall als äußerst unwahrscheinlicher Weg angesehen wurde.”

Die US-Geheimdienste “haben keine der beiden Theorien ausgeschlossen”, sagte eine US-Quelle. Berichte über mögliche Infektionen im November unter Mitarbeitern des Wuhan-Instituts “können nicht entlassen werden”, fügte die Quelle hinzu.

Die Hypothese, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entkommen ist, wurde auf einigen konservativen Websites und von einigen Republikanern im Kongress vertreten. US-Geheimdienste haben keine Entscheidung getroffen.

Das US-Außenministerium veröffentlichte am 15. Januar 2020, fünf Tage vor Trumps Abreise, ein “Fact Sheet” zu COVID-19 und dem Wuhan-Labor, das teilweise auf Informationen im geheimen Bericht basiert.

Die Komponenten des Central Intelligence Agency, des National Security Agency und des Defense Intelligence haben sowohl zum öffentlichen Informationsblatt als auch zum geheimen Bericht beigetragen, hieß es aus den Quellen. Beide wurden vom Büro des Direktors des nationalen Geheimdienstes zusammengestellt.

Der klassifizierte Bericht wird von aktuellen US-Regierungsbehörden, Experten, die die Ursprünge von COVID-19 untersuchen, und Beamten der Regierung von Präsident Joe Biden als gültig angesehen.

“Wir haben weiterhin ernsthafte Fragen zu den Anfängen der COVID-19-Pandemie, einschließlich ihrer Ursprünge in der Volksrepublik China”, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses.

In ihrem eigenen Bericht über die Ursprünge von COVID-19, der letzte Woche veröffentlicht wurde, behaupteten republikanische Mitglieder des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, es gebe “signifikante Indizien”, die darauf hindeuten, dass COVID-19 “ein Leck” aus dem Wuhan-Labor gewesen sein könnte.

Diese Beweise enthielten Informationen, die darauf hinweisen, dass “mehrere Forscher” im Labor Ende 2019 Symptome von COVID-19 hatten, so der Bericht.

Wang Yanyi, der Leiter des Wuhan-Labors, sagte dem chinesischen staatlichen Fernsehsender CGTN, dass die Vereinigten Staaten im Mai 2020 behaupteten, es handele sich um “reine Herstellung”.

Die WHO, die am 24. Mai ihr jährliches Ministertreffen eröffnete, hat keine Folgemaßnahmen zur Wuhan-Mission angekündigt, aber die Mitgliedstaaten könnten Bedenken äußern. US-Gesundheitsminister Xavier Becerra wird am Dienstag vor dem einwöchigen Forum sprechen.