Unser BTTS 15/1 acca für die Länderspiele am Donnerstag

Spanien wird voraussichtlich mit vollem Selbstvertrauen in dieses Spiel einsteigen, nachdem es im November in Andalusien mit 6: 0 gegen Deutschland gewonnen hat. Der spanische Kader hat viel Qualität und wir werden wahrscheinlich Spieler wie Sergio Ramos, Sergio Busquets, Ferran Torres, Marcos Llorente, Mikel Oyarzabal und Alvaro Morata sehen. Ein spanischer Sieg steht sicher auf dem Spiel, aber ich habe das falsche Gefühl, dass die Griechen in diesem einen Handschuh landen können. In Vangelis Pavlidis haben sie eine Torgefährdung, wenn auch unerfahren.

19.45 Uhr: Spanien – Griechenland

Sky Sports

Der Stürmer von Willem II ist erst 22 Jahre alt, hat aber in dieser Saison 10 Tore in der niederländischen Top-Liga. Er ist definitiv einer, den die Griechen sehen sollten, und ich möchte wirklich, dass er in diesem Spiel ein Tor erzielt. Die Besucher sind in den letzten fünf Spielen ungeschlagen, daher wird es wahrscheinlich näher als erwartet sein.

Es wird das allererste Pflichtspiel zwischen den Nationen sein. Aber es ist die Rückkehr des göttlichen Zlatan Ibrahimovic, die hier unabhängig vom Ergebnis für Schlagzeilen sorgt. Schwedens bester Torschütze aller Zeiten zog sich nach der EM 2016 aus dem internationalen Dienst zurück, aber aufgrund seiner guten Form und Fitness kehrte er schockiert in die Nationalmannschaft zurück. Georgia ist jedoch kein Kinderspiel und in diesem Spiel in den letzten fünf Spielen aller Wettbewerbe ungeschlagen.

19.45 Uhr: Schweden gegen Georgia

Sky Sports

Die Männer von Willy Sagnol waren auch in den letzten Euro-Qualifikationsspielen beeindruckend und haben nur im Qualifikationsfinale gegen Nordmakedonien verloren. Schweden trat in dieses Spiel ein, um nach einer schrecklichen Kampagne der Nations League, bei der sie fünf ihrer sechs Spiele im Wettbewerb verloren hatten, wieder auf die Strecke zu kommen. Infolgedessen stiegen sie aus Tier A ab, aber um fair gegenüber der nordischen Mannschaft zu sein, wurden sie neben Frankreich, Portugal und Kroatien in einen Kader gezogen. Ich erwarte ein enges Spiel in diesem Spiel und möchte, dass beide Teams mindestens einmal treffen.

Italien trat nach einem 2: 0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina im vergangenen November im Stadion Grbavica in das Spiel ein. Nordirland hat im vergangenen November im Windsor Park gegen Rumänien ein 1: 1-Unentschieden erzielt. Ein Tor von Hearts-Stürmer Liam Boyce wurde durch einen Treffer von Ural Yekaterinburg-Stürmer Eric Bicfalvi für Rumänien abgesagt. Italien hat einen guten Kader, mit Spielern wie Federico Chiesa, Manuel Locatelli und Ciro Immobile, die alle eine gute Saison auf Vereinsebene genießen. Junge Stars wie Gaetano Castrovilli, Chiesa, Locatelli, Moise Kean und Gianluigi Donnarumma zeigen eine Fülle von Talenten in ihren Reihen.

19.45 Uhr: Italien – Nordirland

BBC 2 / Sky Sports Fußball

Nordirland muss auf den Erfahrungen von Spielern wie Jonny Evans und Steven Davis aufbauen. Manager Ian Baraclough hat einige junge Talente in den Kader berufen, darunter den Linksverteidiger Jamal Lewis von Newcastle United und den Mittelfeldspieler Alistair McCann von St. Johnstone. In Bezug auf das Ergebnis sollte man die Azzurri wollen. Ihre überlegene Feuerkraft sollte ausreichen, um dieses Spiel zu gewinnen, und ich möchte, dass sie auch ein Gegentor behalten.

Die Mannschaft von Steve Clarke ist in den letzten sechs Spielen im Hampden Park ungeschlagen, und die Besucher kommen ins Spiel, nachdem sie sich in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Die Österreicher belegten in ihrem Euro-2020-Pool hinter Polen den zweiten Platz. Sie hatten dann mehr Erfolg bei der Führung einer Gruppe der Stufe B, zu der Zahlen wie Norwegen und Rumänien gehörten. Österreichs Trainer Franco Foda soll erleichtert gewesen sein, als er erfuhr, dass seine 19 in Deutschland ansässigen Spieler trotz der Quarantäneregeln zur Auswahl standen.

19.45 Uhr: Schottland – Österreich

Sky Sports Main Event

Damit stehen Bayern-Verteidiger David Alaba und Leipziger Stürmer Marcel Sabitzer zur Verfügung. Ich denke, es ist ein Unentschieden und dieses Match ist der letzte Teil des Puzzles in unserer BTTS-Acca.

BTTS acca Donnerstagabend:

19:45 Uhr: Spanien / Griechenland – BTTS: Ja

19:45 Uhr: Schweden gegen Georgien – BTTS: Ja

19:45 Uhr: Italien gegen Nordirland – BTTS: Nein

19:45 Uhr: Schottland gegen Österreich – BTTS: Ja

* Ein Acca mit diesen vier Auswahlmöglichkeiten zahlt sich ungefähr aus 15/1 mit Paddy Power.

