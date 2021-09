Twitter Critics Zap-Videospielentwickler, der das texanische Anti-Abtreibungsgesetz lobte

Twitter-Kritiker haben an diesem Wochenende den Präsidenten einer Videospielfirma entlassen, nachdem sie die Nachricht gelobt hatten Texas Anti-Abtreibungsgesetz.

Als Reaktion darauf resigniert Von seinem Posten am Montag berichtete The Hill.

Das neue Gesetz kriminalisiert alle Abtreibungen nach sechs Wochen, das ist, bevor die meisten Frauen überhaupt wissen, dass sie schwanger sind. Es gibt keine Ausnahmen für Fälle von Vergewaltigung oder Inzest. Es richtet auch ein Bonussystem für Bürgerwehren 10.000 US-Dollar zu sammeln, wenn sie erfolgreich jeden verklagen, der eine Abtreibung „hilft und ermutigt“.

John Gibson, Vorsitzender von Tripwire Interactive, lobte das Gesetz am Samstag in einem Tweet zu „Babys mit Herzschlag retten“und twitterte am Sonntag, er wolle sich “als Pro-Life-Spieleentwickler anmelden”: