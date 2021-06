‘Tücke!’ Zuschauer sind am Boden zerstört durch ungenaue und beleidigende medizinische Reaktion

UPDATE 22.06.2021: Dienstag, Tücke! entschuldigte sich offiziell dafür, in der Folge vom Montag “einen veralteten und ungenauen Begriff” verwendet zu haben.

Montag Tücke!Vor allem eine medizinische Frage gefiel vielen Fans nicht, die angeekelt auf die sozialen Medien gingen. Aus einer Kategorie namens Simple Name Diseases, Dies ist der Hinweis, der von Moderatorin Savannah Guthrie gelesen wurde

„Das posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom wird auch als Grinch-Syndrom bezeichnet, weil dieses Organ zu klein ist. Die richtige Antwort lautete: „Was ist das Herz?

Das posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom, auch bekannt als POTS, ist definiert als moncoeur.net als eine Erkrankung, die den Blutfluss im Körper beeinträchtigt und beim Stehen Schwindel verursacht. Es tritt hauptsächlich bei jüngeren Frauen auf und umfasst auch eine hohe Herzfrequenz, extreme Müdigkeit und Schwindel als andere häufige Symptome. Es gab auch eine Zunahme der POTS-Diagnose bei Patienten, die COVID-19 hatten.

Aber Tücke!die Verwendung des Begriffs “Grinch-Syndrom”, und Die Assoziation mit einem kleinen Herzen, das derzeit nichts mit POTS zu tun hat, hat die Leute in die falsche Richtung gerieben. EIN sagte der Zuschauer, “Oh Tücke! es ist beschämend. Ich habe POTS und es tut mir leid, dass Sie darauf zurückgreifen. Wie schwach. Und ich möchte hinzufügen, unglaublich falsch. “

Und Internationale Dysautonomie, eine gemeinnützige Organisation, die Gelder für die Forschung sammelt und Krankheiten wie POTS fördert, habe mehrere Tweets gesendet beschuldigt die Show, einen frauenfeindlichen Begriff zu verwenden, fordert eine Entschuldigung für die POTS-Community und fordert die Show auf, “es besser zu machen”.

Diese Geschichte wurde ursprünglich am 22. Juni 2021 um 2:09 Uhr ET veröffentlicht und wurde aktualisiert, um Folgendes aufzunehmen: Gefahr! entschuldigung.

