Trump über Gerüchte Meghan Markle wird für den Präsidenten kandidieren: “Ich hoffe, das passiert”

Früherer Präsident Donald Trump sagte Fox News am Dienstag, dass wenn die Gerüchte um Meghan Markle mögliche Präsidentschaftskandidatur 2024 Es stellte sich heraus, dass er bei den nächsten Wahlen ein “noch stärkeres Laufgefühl” haben würde.

Trump wurde gebeten, sich in einem exklusiven Interview mit zu Berichten zu äußern, wonach Markle möglicherweise ein Präsidentenrennen in Betracht zieht “Fox News Primetime” Gastgeberin Maria Bartiromo.

“Herr Präsident, was halten Sie jetzt von Meghan Markle, die demokratische Agenten trifft, die sie vielleicht für den Präsidenten kandidieren möchte?” Fragte Bartiromo.

MEGHAN MARKLE FÜR DEN PRÄSIDENTEN?

Die tägliche Post Stadt Ein anonymer britischer Politiker, der behauptete, Markle habe sich am Wochenende mit demokratischen Agenten getroffen, um ein mögliches Angebot des Präsidenten im Jahr 2024 zu prüfen.

“Ich hoffe, dass das passieren wird. Wenn es so wäre, hätte ich wahrscheinlich ein noch stärkeres Laufgefühl”, sagte Trump zu Bartiromo. Der frühere Präsident hat nicht bestätigt, ob er plant, 2024 zu einem früheren Zeitpunkt des Interviews erneut zu kandidieren.

Er sagte Bartiromo jedoch, dass er “kein Fan” von Markle sei, weil “sie sprach” – von der königlichen Familie und der Königin.

“Ich denke zufällig, ich kenne die Königin, wie Sie wissen. Ich habe die Königin getroffen und ich denke, die Königin ist eine großartige Person, und ich bin kein Fan von Meghan”, sagte er.

Jason Miller, Senior Kommunikationsberater von Trump aufgedeckt in einem Interview am Mittwoch in Steve Bannons “War Room” -Podcast, den Trump gefunden hat Markle nach seinem explosiven Interview mit “nicht gut” zu sein Oprah Winfrey was Anfang dieses Monats Schlagzeilen machte.

“Sie ist nicht gut …”, sagte Miller und erzählte die Kommentare des ehemaligen Oberbefehlshabers.

“Ich habe es gesagt”, sagte Trump angeblich, “und jetzt sieht es jeder.”