Trennen Sie jetzt diese Western Digital NAS-Laufwerke

NAS-Geräte (Network Attached Storage) sind externe Festplatten mit Netzwerkkonnektivität. Sie sind im Grunde private Cloud-Laufwerke, die Sie zu Hause einrichten können, um aus der Ferne auf Ihre Dateien zuzugreifen. Sie sind praktisch, aber wenn Sie ein Western Digital My Book Live- und My Book Live DUO-NAS-Laufwerk verwenden, sollten Sie es sofort von Ihrem WLAN trennen, um Ihre Daten vor Hackern zu schützen.

Laut zahlreichen Anwenderberichten können Außenstehende die WD My Book Live-App nutzen, um auf die NAS-Laufwerke zugreifen. Sobald sie eingegeben wurden, stiehlt der Hacker die gespeicherten Dateien und führt dann einen Werksreset durch, der alle gespeicherten Daten löscht. Daten können nach einem System-Reset nicht wiederhergestellt werden, was es zu einem besonders verheerenden Angriff macht.

Normalerweise würden Benutzer erwarten, dass ein Sicherheitspatch ein so schwerwiegendes Problem behebt. Leider hat Western Digital den Support für betroffene NAS-Laufwerke im Jahr 2015 eingestellt und die Geräte haben seitdem kein neues Firmware-Update erhalten. Dies erklärt, warum die Schwachstelle überhaupt existierte, bedeutet aber auch, dass es möglicherweise nie zu einer Lösung kommt. Laut einem Beamten Erklärung zur Western Digital-Website:

Western Digital hat festgestellt, dass bestimmte My Book Live-Geräte mit Malware kompromittiert sind. In einigen Fällen hat dieser Kompromiss zu einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen geführt, wodurch alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden.

Western Digital hat jedoch nicht bestätigt, ob das Problem mit einem Fix behoben wird:

Das My Book Live-Gerät hat sein letztes Firmware-Update im Jahr 2015 erhalten. Wir wissen, dass die Daten unserer Kunden sehr wichtig sind. An dieser Stelle empfehlen wir Ihnen, Ihr My Book Live vom Internet zu trennen, um Ihre Daten auf dem Gerät zu schützen.