Trading-Tipps: Wie wählt man einen Broker mit Bedacht?

Seit 2017 sind Kryptowährungen ins Rampenlicht getreten, insbesondere die erste Kryptowährung Bitcoin, und das Internet scheint nicht so schnell abzusterben. Es gibt heute mehr als 5.000 Kryptowährungen auf dem Markt und jede von ihnen hat ein anderes Potenzial.

Tausende von Menschen auf der ganzen Welt sind daran interessiert, in Kryptowährungen zu investieren, wodurch die Nachfrage nach Krypto-Brokern gestiegen ist. Sie werden über zahlreiche Krypto-Broker, die ihre Dienste auf dem Markt, aber Sie werden auch über Geschichten von Krypto-Brokerage-Betrug kommen. Nicht jeder Krypto-Broker kann vertraut werden, da eine Reihe von ihnen haben sich als Betrug.

Selbst wenn sie es nicht sind, haben sie keine angemessenen Sicherheitsmaßnahmen oder sind in einigen Bereichen mangelhaft, was zu vielen Problemen für Krypto-Trader führen kann. Daher ist es wichtig, dass Sie einen Krypto-Broker mit Bedacht wählen. Wie können Sie das tun? Achten Sie auf die folgenden Merkmale, wenn Sie nach einem Kryptowährungsbroker suchen, um loszulegen:

Großartige Handelsplattform

Hier nun ein Tipp von der Bitqt-App: Ähnlich wie der Forex-Handel erfordert der Krypto-Handel, dass die Handelsplattform eines Brokers einfach zu bedienen ist und über fortschrittliche Funktionen verfügt. Die Handelsplattform sollte es Krypto-Händlern ermöglichen, ihre Konten einfach zu verwalten, technische Analysen durchzuführen, Trades auf dem Markt auszuführen und Zugang zu den neuesten Krypto-Nachrichten zu haben. Da Kryptowährung viel volatiler ist als jeder andere Markt, sollte die Handelsplattform in der Lage sein, entsprechend zu reagieren.

Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Erfahrung

Im Vergleich zu anderen Märkten ist der Krypto-Markt neu, aber das bedeutet nicht, dass jeder Broker, den Sie finden, unerfahren ist. Es gibt glaubwürdige und erfahrene Krypto-Broker, die Sie nutzen können. Sie haben die richtigen Anmeldeinformationen, die Lizenzen von renommierten und seriösen Regulierungsbehörden umfassen und sie haben Profis in ihrem Team. Sie können Bewertungen über den Broker finden und einen Einblick in ihre Dienstleistungen erhalten, um festzustellen, ob sie die richtige Passform für Sie sind oder nicht.

Kundenservice von Krypto-Brokern

Der Krypto-Handel kann rund um die Uhr durchgeführt werden, was bedeutet, dass Sie zu jeder Zeit des Tages ein Problem oder eine Frage haben können. Daher ist es am besten, nach einem Broker zu suchen, der rund um die Uhr erreichbar ist. Er sollte über ein kompetentes Support-Team verfügen, das Fragen und Anfragen schnell und professionell beantworten kann, unabhängig davon, in welcher Zeitzone Sie sich befinden.

Provisionen und Gebühren

Zu guter Letzt müssen Sie auch die Provisionen und andere Gebühren überprüfen, die von Krypto-Brokern erhoben werden. Vergewissern Sie sich, dass der Broker klarstellt, welche Art von Gebühren er erhebt und welche anderen Risiken damit verbunden sind, damit Sie Ihre Entscheidung entsprechend treffen können.

Langlebigkeit

Während Sie auf einige zuverlässige Kryptowährungsmakler stoßen können, die gerade erst vor kurzem begonnen haben, sind sie sehr wenige und weit entfernt. In den meisten Fällen, wenn ein Kryptowährungsmakler für eine lange Zeit in Betrieb ist, stehen die Chancen gut, dass er etwas richtig gemacht hat und die Leute sich nach einer so langen Zeit weiterhin auf ihn verlassen. Bedeutet dies, dass jeder Broker, der Langlebigkeit auf seiner Seite hat, gut sein wird? Auf keinen Fall! Allerdings hilft es definitiv, über einen langen Zeitraum in einer Branche zu sein.

Anmeldungsprozess

Es mag Sie überraschen, dass die Anmeldeprozesse von Krypto-Brokern viel darüber aussagen, wie sie sind. Erfahrene Leute in dieser Branche können sofort erkennen, ob ein Broker gut ist oder nicht, indem sie sich einfach den Anmeldeprozess ansehen.

Sie können einige Schwierigkeiten mit diesem am Anfang finden. Mit der Zeit wird es Ihnen jedoch leichter fallen, die guten von den schlechten Brokern zu unterscheiden. Ein klares verräterisches Zeichen, das Sie häufig in einigen Anmeldeprozessen finden werden, ist eine große Menge an Einzahlungsgebühren. In den meisten Fällen sind Kryptowährungsmakler, die ihre Kunden bitten, eine große Menge an Geld zu hinterlegen, um sich zu registrieren, höchstwahrscheinlich Betrug. Dies wird deutlicher, wenn Sie die Tatsache betrachten, dass fast alle guten Kryptowährungsmakler in diesen Tagen wenig bis kein Geld von ihren potenziellen Benutzern nehmen. Gehen Sie für diese Arten von Maklern anstelle von Krypto-Brokern, die Sie um große Geldsummen bitten.

Überprüfen Sie auch, ob der Prozess sicher ist oder nicht. Sie können dies tun, indem Sie oben links in der Suchleiste schauen und prüfen, ob es ein SSL-Zertifikat gibt. Dieses Zertifikat garantiert, dass eine Website sicher ist und Ihre Daten nicht an Hacker weitergeben wird.

Technische Unterstützung

Während der Kundenservice schön und gut ist, ist der technische Support etwas ganz anderes. Die meisten Unternehmen neigen dazu, technische Support-Teams zu haben, um Kunden bei Problemen zu helfen, die Hilfe von Fachleuten in diesem bestimmten Bereich erfordern. Eine große Anzahl von Kryptowährungsmaklern hat überhaupt kein technisches Supportteam. Sie verlassen sich nur auf ihre Kundendienstmitarbeiter, um zurechtzukommen, und denken, dass sie mehr als genug sein werden, um den Job zu erledigen.

In Wirklichkeit sind die Dinge jedoch ganz anders. Sie können einfach einen Krypto-Brokering-Service betreiben, ohne den Leuten ein erstklassiges technisches Support-Team zur Verfügung zu stellen. Noch wichtiger ist, dass das Team aus Leuten mit jahrelanger Erfahrung in der Krypto-Industrie bestehen sollte. Sie sollten alle Ins und Outs wissen, wie die Dinge funktionieren und sind in der Lage, Sie mit sofortigen Lösungen in einer Angelegenheit von Minuten zu bieten. Um herauszufinden, ob ein Krypto-Broker ein gutes technisches Support-Team hat oder nicht, können Sie ein gutes Stück Ihrer Zeit brauchen. In den meisten Fällen erfordert es eine Menge von Versuch und Irrtum.

Online-Plattformen

Kein Krypto-Broker ist komplett ohne eine gute Online-Plattform für seine Benutzer. In der Tat, es wäre sogar fair zu sagen, dass Makler, die nicht über Online-Plattformen sollten nicht als Makler betrachtet werden. Diese Plattformen sind notwendig für eine Vielzahl von verschiedenen Gründen. Zunächst einmal bieten sie den Benutzern eine große Erleichterung, wenn es um den Handel mit Kryptowährungen geht. Wie machen sie das? Nun, eine gut gestaltete Plattform enthält eine Fülle von verschiedenen Optionen, aus denen die Menschen wählen können. Diese Optionen sind nur dazu da, die Dinge einfacher und bequemer für Anfänger und erfahrene Kryptowährungshändler zu machen.

Ein Broker kann einfach nicht ohne diese Plattformen auskommen, besonders wenn sie in ihrer Kryptowährungsreise beginnen. Stellen Sie sicher, dass der Händler, den Sie gewählt haben, eine aktuelle Online-Plattform hat. Ziemlich oft neigen Makler dazu, diese Foren zu entwickeln und sie nach dem Start zu vergessen. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, Updates hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass die Plattform alle Funktionen hat, die mit dem jüngsten Kommen und Gehen des Kryptowährungshandels übereinstimmen. Fragen Sie herum und sprechen Sie mit Experten, um herauszufinden, welcher Broker die effektivste Plattform bietet.