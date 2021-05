Tornados in China Töte 10, Hunderte verletzt | China

Rücken an Rücken Tornados töteten mindestens 10 Menschen in der Mitte und im Osten China und mehr als 300 verletzt, berichteten Beamte und staatliche Medien.

Sechs Menschen starben in der Innenstadt von Wuhan und vier weitere in der Stadt Shengze, etwa 400 km östlich, in der Provinz Jiangsu.

Ein Tornado traf Shengze zum ersten Mal am Freitag gegen 19 Uhr, riss Fabrikgebäude ab und beschädigte elektrische Anlagen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mit. Die Stadtregierung von Suzhou, die die Stadt überwacht, sagte in einem Social-Media-Beitrag, dass vier Menschen gestorben und 149 weitere leicht verletzt worden seien. Shengze liegt in der Nähe von Shanghai an der Ostküste Chinas.

Beschädigte Fahrzeuge und Trümmer sind abgebildet, nachdem ein Tornado am 15. Mai eine Wirtschaftszone in Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei getroffen hat. Foto: AFP / Getty Images

Ein Tornado traf Wuhan gegen 20.40 Uhr mit Windgeschwindigkeiten von 86 km / h, zerstörte mehr als zwei Dutzend Häuser und verursachte einen Stromausfall, von dem 26.600 Haushalte betroffen waren, berichtete Xinhua. Die Regierung von Wuhan sagte, sechs Menschen seien gestorben und 218 verletzt worden.

Laut Xinhua stürzten 27 Häuser in Wuhan ein und weitere 130 wurden beschädigt. Bauhallen und zwei Kräne wurden ebenfalls beschädigt, während defekte Stromleitungen den Strom abschalteten, berichtete die Nachrichtenagentur.

Fotos zeigten einen Schwarm von Rettungskräften, die nach Mitternacht am Freitag in Wuhan nach Bauschutt suchten, und Arbeiter, die am Morgen in einer Fabrik in Shengze Metalltrümmer aufräumten.

Covid-19 erschien zuerst in Wuhan Ende 2019.