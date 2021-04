Toby Romeo präsentiert einen fantastischen Live-Stream auf dem österreichischen Berg

Nach seiner ursprünglichen ersten Produktion von 2021, Toby Romeo vor kurzem genossen ein ganz besonderes Leben über dem Hauser Kaibling Berg in Österreich.

Auf dem Rücken eines außergewöhnlichen Ausflugs mit einem angesehenen deutschen Produzenten Felix jaehn und FAULHABER im “Wo die Lichter schwach sind”, Der junge Toby hat (im wahrsten Sinne des Wortes) neue Höhen erreicht und seine neue Live-Live-Übertragungsserie mit einer schillernden Aufführung auf dem herrlichen Berg Hauser Kaibling gestartet. Romeo war nicht nur eine atemberaubende visuelle Performance mit sechs Kamerawinkeln und beeindruckenden Drohnenaufnahmen, sondern kaufte auch sein musikalisches A-Game, in dem er eine Reihe von Bootlegs, Mashups, Remixes und Originalen aufführte.

Mit atemberaubenden Gebirgszügen als Kulisse nahm er gigantische Trails wie ‘Angebote’ ((Tiësto), ‘Leben’ ((YTRAM und Zitadelle) und ‘Ausrufen’ ((Seth Hills und Vluarr) in der Mischung für 30 Minuten. Er schloss das Set mit Nachdruck und explodierte seine Zusammenarbeit mit Felix Jaehn und FAULHABER. “Wo die Lichter schwach sind”, ein sehr beliebter Track mit 20.000.000 Streams Spotify schon alleine.

Das frühreife Talent hat bisher ein ganzes Jahr hinter sich, mit sieben aufregenden Remixen, einschließlich Mentor-Tweaks. Jaehn Hit Singles, “Keine Therapie” und “SICKO”. Fans, die mehr über Toby erfahren möchten, können sich jetzt auf eine mit Spannung erwartete Leistung ab Juli freuen. Elektrisches Liebesfest 2021 in Salzburg, Österreich. Wenn wir uns darauf freuen, sollten Sie das junge Wunderkind Tony Romeo zu schätzen wissen, das unten ein Live auf Top of the World aufführt!

Bildnachweis: Toby Romeo