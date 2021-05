Texas verabschiedet eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze in den Vereinigten Staaten

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat am Mittwoch ein Gesetz zur Abtreibung des “fetalen Herzschlags” verabschiedet, das die Abtreibung nach etwa sechs Wochen Schwangerschaft verbietet und den Bürgern das Recht einräumt, Ärzte zu verklagen, die das Verfahren nach diesem Zeitpunkt praktizieren.

Das neue Gesetz ist Teil einer Welle ähnlicher “Puls” -Abbruchverbote, die in von Republikanern geführten Staaten erlassen wurden. Gesetzgeber, die solche Gesetze unterstützen, haben erklärt, dass dies zur Aufhebung von Roe v führen soll. Wade, das wegweisende Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von 1973, das das Recht einer Frau garantierte, ihre Schwangerschaft abzubrechen.

Der High Court öffnete diese Woche die Tür für eine solche Umkehrung oder zumindest Verengung von Roe v. Wade, indem er sich bereit erklärt, Mississippis Vorschlag, Abtreibungen nach 15 Wochen zu verbieten, zu überprüfen.

“Unser Schöpfer hat uns das Recht auf Leben gegeben, doch jedes Jahr verlieren Millionen von Kindern ihr Recht auf Leben aufgrund von Abtreibung”, sagte Abbott vor der Unterzeichnung der Gesetzesvorlage in einem auf Facebook veröffentlichten Video. “In Texas arbeiten wir daran, diese Leben zu retten.”

Das texanische Gesetz verbietet Abtreibung, sobald die rhythmische Kontraktion des fetalen Herzgewebes festgestellt werden kann, oft nach sechs Wochen – manchmal bevor eine Frau merkt, dass sie schwanger ist. Die Maßnahme macht eine Ausnahme für Abtreibungen in medizinischen Notfällen.

Demonstranten halten Plakate bei einer Kundgebung zur Familienplanung vor dem State Capitol in Austin im April 2017 hoch. Alexis McGill Johnson, Präsident des Planned Parenthood Action Fund, sagte, die Politiker handelten “gegen die öffentliche Meinung und die öffentliche Gesundheit”, indem sie das Gesetz verabschiedeten. (Ilana Panich-Linsman / Reuters)

Einer von vielen Staaten, die kürzlich Abtreibungsgesetze verabschiedet haben

Ein lebensfähiger Fötus außerhalb des Mutterleibs in der 24. Schwangerschaftswoche wird allgemein als die Schwelle angesehen, ab der Abtreibung in den USA verboten werden kann.

Fast ein Dutzend Staaten haben nach Angaben der Guttmacher-Forschungsorganisation für reproduktive Gesundheit ähnliche Verbote für “gepulste” Abtreibungen erlassen, aber keine hat aufgrund rechtlicher Herausforderungen in Kraft getreten.

Abtreibung ist eines der umstrittensten Themen in den Vereinigten Staaten. Gegner zitieren den religiösen Glauben als unmoralisch, und Abtreibungsrechte setzen sich für die Stärkung der Rolle der Frau ein.

“Es ist entsetzlich, dass die Politiker des Staates trotz der öffentlichen Meinung und der öffentlichen Gesundheit weiterhin entschlossen sind, unsere Körper zu kontrollieren”, sagte Alexis McGill Johnson, Präsident des Planned Parenthood Action Fund, am Mittwoch.

Kimberlyn Schwartz, Sprecherin der Anti-Abtreibungsgruppe Texas Right to Life, bezeichnete das Gesetz als “einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Abschaffung aller Abtreibungen in Texas”.

Das texanische Gesetz, das im September in Kraft tritt, wenn es nicht von einem Gericht aufgehoben wird, erlaubt es den Bürgern, jeden zu verklagen, der sich “wissentlich auf ein Verhalten einlässt, das die Ausübung oder Anstiftung zur Abtreibung unterstützt oder fördert”, einschließlich der Zahlung oder Erstattung der Kosten eines Abtreibung. durch Versicherung oder auf andere Weise, “wenn die Abtreibung gegen die Bestimmungen des Gesetzes verstößt.”

“Diese Gesetzesvorlage öffnet im Wesentlichen die Schleusen, damit jeder, der gegen Abtreibung ist, Ärzte und Kliniken verklagen kann”, sagte das Zentrum für reproduktive Rechte in einer Erklärung und versprach, “alle rechtlichen Optionen zu verfolgen”, um das Inkrafttreten des Gesetzes zu verhindern.

In einem offenen Brief Anfang dieses Monats sagten rund 200 Ärzte in Texas, sie befürchten, dass das Gesetz die Ärzte in Gefahr bringt, “leichtfertige Klagen zu erheben, die unsere Fähigkeit zur Gesundheitsversorgung gefährden”.

“Als zugelassene Ärzte in Texas bitten wir Sie, die Justiz nicht gegen uns zu militarisieren, um einen politischen Standpunkt zu vertreten”, heißt es in dem Brief.