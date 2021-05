Teslas deutsche Fabrik könnte sich verzögern. Die Aktie bricht zusammen.

Textgröße





Teslas neues Werk in Deutschland scheint nicht zu produzieren, wenn CEO Elon Musk hofft. Dies sind keine guten Nachrichten für den Titel, aber die gemeldete Verzögerung beträgt mehrere Wochen.



(Ticker: TSLA) Die Aktie fiel am Montagmorgen um 2,1% auf 694,38 USD.



S & P 500



und



Dow Jones Industriedurchschnitt



Terminkontrakte sind beide um rund 0,6% gestiegen.

Das deutsche Medienunternehmen Automobilwoche, das Teil der Automotive News ist, berichtete am Sonntag, dass Tesla weitere sechs Monate benötigen würde, um seine sogenannte Gigafabrik, die derzeit in Berlin im Bau ist, in Betrieb zu nehmen. Tesla nennt seine neuen Einrichtungen Gigafabriken.

Tesla hat zwei Autoherstellungsbetriebe und zwei weitere auf dem Weg. Das ursprüngliche Werk des Unternehmens befindet sich in Fremont, Kalifornien, und wurde vor über zehn Jahren von General Motors (GM) gekauft. Das Tesla-Werk in Shanghai nahm Anfang 2020 die Produktion auf und begann kürzlich mit der Auslieferung eines in China gebauten Crossover-Fahrzeugs des Modells Y.

Tesla hat auch eine Gigafabrik in Nevada, in der Batterien hergestellt werden. Die beiden im Bau befindlichen Tesla-Anlagen – neben der in Berlin gibt es eine in Austin, Texas – sollten später im Jahr 2021 in Betrieb gehen.

“Texas und Berlin kommen gut voran, und wir gehen davon aus, dass die Erstproduktion dieser Werke in diesem Jahr und die Massenproduktion in Texas und Berlin im nächsten Jahr begrenzt sein werden”, sagte Musk in der Telefonkonferenz zum Ergebnis des Unternehmens am 26. April.

Seine Kommentare gingen etwa eine Woche vor dem Automotive News-Bericht zurück. Es sieht so aus, als könnte die begrenzte deutsche Produktion von Ende 2021 bis Anfang 2022 sinken.

Die Gründe für die Verzögerung sind nicht sofort klar. Tesla antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zum deutschen Werk. Es gibt einen globalen Halbleitermangel, der die Produktion von Autos und anderen Produkten einschränkt. Es besteht auch die Möglichkeit von Einschränkungen auf der Seite der Batterieherstellung. Die Batteriehersteller versuchen, die Produktion hochzufahren, um mit allen neuen Elektrofahrzeugen Schritt zu halten.

Es gibt auch Berichte über eine genauere Prüfung der Baupraktiken durch die deutschen Behörden. Es ist jedoch nicht bekannt, welches Unternehmen die Gigafabrik baut. Tesla antwortete auch nicht auf eine Bitte um Kommentar zur Bauüberwachung.

Letztendlich sind bullische Tesla-Investoren daran gewöhnt, dass Musk in Bezug auf Zeitpläne und Meilensteine ​​übermäßig bullisch ist. Bärische Tesla-Investoren sind an dasselbe gewöhnt. Wenn Fahrzeuge Anfang 2022 auf einer deutschen Linie rollen, sollte der Bestand nicht zu stark beeinträchtigt werden.

Schreiben Sie an Al Root unter [email protected]