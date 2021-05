Tesla gibt Chinas Forderungen nach lokaler Speicherung von Autodaten nach

In Zukunft wird Tesla alle Daten für in China verkaufte Autos in einem lokalen Rechenzentrum des Landes speichern. Die Ankündigung kommt nach der chinesischen Regierung auf Spionage Ängste, und das Unternehmen nahm Social Media zu . Zu diesem Zeitpunkt kündigte Tesla Pläne an, bis Ende Juni ein lokales Rechenzentrum zu eröffnen.

“Wir haben in China ein Rechenzentrum eingerichtet, um Datenspeicher zu lokalisieren, und werden weiterhin weitere lokale Rechenzentren hinzufügen”, sagte das Unternehmen auf der chinesischen Social-Media-Website. . “Alle Daten, die durch Fahrzeugverkäufe auf dem chinesischen Festland generiert werden, werden in China gespeichert.” In derselben Erklärung gab das Unternehmen bekannt, dass es auch an einer Plattform arbeitet, die Tesla-Besitzern in China die Möglichkeit bietet, auf ihre eigenen Daten zuzugreifen.

Wie Das Land wird in Kürze gesetzlich verlangen, dass alle ausländischen Autounternehmen Fahrzeugdaten in China speichern. Nach einer Gesetzesvorlage, die Anfang dieses Monats eingeführt wurde, plant das Land auch, nur Autoherstellern, die eine Sicherheitsbewertung bestanden haben, den Versand von Daten nach Übersee zu ermöglichen.