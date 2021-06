Technologie hilft bei der Kartierung des Wege- und Parksystems von Kitchener

KITCHENER – Kitchener möchte seine Wanderwege und Parks zu Google Street View hinzufügen und bittet dabei einen Studenten der University of Guelph um Hilfe. Vielleicht haben Sie ein leuchtend orangefarbenes Dreirad durch die Stadt manövriert. Das Dreirad und sein Fahrer sind Teil einer neuen Initiative zur Kartierung von 125 km Wanderwegen und Parks, die den Menschen die Möglichkeit geben, sie virtuell zu erkunden, bevor sie ins echte Leben aufbrechen. „Es gibt immer Leute, die nach Bildern suchen, und die Straßenansicht ist offensichtlich eine sehr beliebte Option für die Leute, um herumzulaufen und vielleicht zu sehen, wo sie auf einem Pfad hereinkommen“, sagt Courtney Zinn, Managerin des City of Kitchener Innovation Lab . “Zu diesem Zeitpunkt können sie den Weg nicht befahren, daher hoffen wir, ihn zur Verfügung zu stellen.” Der Mann, der dies getan hat, ist Zhelong Chen. Der Student der University of Guelph radelt fast täglich durch die Stadt und legt dabei jeweils 10 bis 20 km zurück. „Ich habe eine 360-Grad-Kamera an unserem Helm befestigt und mache überall, wo ich hingehe, ein 360-Grad-Bild des Trailsystems“, sagt er. Gesicht und Nummernschilder sind dann unscharf. „Es geht wirklich darum, den Leuten zu ermöglichen, die Parks und Wanderwege der Stadt zu erkunden“, sagt Zinn. „Um sie virtuell besuchen zu können und vielleicht einen neuen Ort zu entdecken. Sie sagt, dass die Stadt mit Mehrzweckwegen beginnt, die während der Wintermonate gepflegt werden, bevor sie später in diesem Sommer zu anderen Wegen übergehen. Entlang der Straßen wurden Schilder aufgestellt, um die Leute über die Dreharbeiten zu informieren. READ Epilepsie-Experte Bernhard Steinhoff: "Epilepsie ist wie ein störendes Feuer" Chen sagt, das Beste am Reiten ist das positive Feedback, das er erhalten hat. „Die meisten interessieren sich sehr für das Radfahren. Es ist ein orange lackiertes Fahrrad und es hat einen Elektromotor, also kommen viele Leute auf mich zu. Sie sagen mir nur: ‘Wow, das ist ein cooles Fahrrad.’ Und führen Sie ein kurzes 30-Sekunden-Gespräch. Die Trail-Mapping-Initiative endet voraussichtlich Ende August. Die Routen werden auf Google Street View oder auf der Website der Stadt verfügbar sein.

