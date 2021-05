Tage unseres Lebens Spoiler: Woche vom 24. Mai Vorschau – Kate wacht blind auf – Brady ist krank von Kristen’s giftiger Besessenheit

Tage Überblick über Spoiler aus unserem Leben (DOOL) In der Woche vom 24. bis 28. Mai wird Kate Roberts DiMera (Lauren Koslow) ängstlich und blind aufwachen und Jake DiMera (Brandon Barash) sagen, dass sie nicht sehen kann. In der Zwischenzeit wird Brady Black (Eric Martsolf) genug von Kristen DiMeras (Stacy Haiduk) toxischer Besessenheit haben.

Die neueste DOOL-Promo zeigt Gabi Hernandez DiMera (Camila Banus), wie sie wieder mit Jake zusammenkommt. Gabi wird zuversichtlich bleiben, dass Jake ihre Zukunft ist und hofft, dass er Kate davon erzählt, wenn sie aufwacht.

Jake und Gabi werden sich irgendwann in Kates Krankenzimmer küssen, also werden sie anscheinend denken, dass sie aufgehört haben sich zu küssen, als Kate aufwacht.

Kate wird jedoch anscheinend nicht sehen können, was direkt vor ihr passiert. Sie wird so tun, als würde sie überhaupt nichts sehen!

Diese Wendung wird Jake dazu bringen, Kate dabei zu helfen, ihre Überraschungskrise zu überwinden. Es wird wahrscheinlich keine Möglichkeit geben zu wissen, ob Kates Blindheit vorübergehend oder dauerhaft ist.

Jake wird Kate zweifellos leid tun und planen, sie zu unterstützen, daher sollte seine Romanze mit Gabi abrupt enden.

Dies bietet natürlich die Möglichkeit, dass Jake und Gabi sich direkt unter Kates Nase schleichen. Gabi und Jake sind möglicherweise nicht in der Lage, der Versuchung zu entgehen, sodass es auf dem Weg Situationen geben kann, in denen Kate aufgrund ihres mangelnden Sehvermögens benachteiligt ist.

Trotzdem müssen wir die Möglichkeit erkennen, dass Kate als Teil einer Rachestrategie vortäuscht – oder dass sie am Ende ihr Augenlicht wiedererlangt und Jake aus der Schleife herauslässt. Kate ist eine listige Figur, vor der Fans immer aufpassen sollten!

Mit Brady wird er aus dem Krankenhaus entlassen und zu Kristen in Salem PD gehen. Brady wird bis dahin über Kristen’s andere Verbrechen informiert sein – einschließlich des Doppelmordes, den sie mit Hilfe von Xander Kiriakis (Paul Telfer) verüben wollte.

Nachdem Brady sich über Kristen’s Besessenheit geärgert hat, wird er klarstellen, dass sie vorbei sind. Während Kristen weint, sagen die Spoiler von Days, dass Brady darauf besteht, dass sie nicht mehr zusammen sein können. Dies ist offensichtlich keine gesunde Beziehung, da es mehr um Fixierung als um Liebe geht.

Brady wird Kristen nach Statesville zurückschieben und für das bezahlen, was sie getan hat, aber die neuesten Informationen von Days deuten tatsächlich darauf hin, dass Kristen sich aus Salem herausgeschlichen hat. Es sieht so aus, als würde sich ein weiterer Ausbruch zusammenbrauen, also hat Kristen wirklich keine Lektionen gelernt.

