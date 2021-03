Suezkanal: Schlepper setzen ihre Bemühungen fort, die Blockade von Ever Given-Containerschiffen in Ägypten zu beseitigen, wenn sich Staus bilden

Die Bemühungen, die Ever Given wieder flott zu machen, wurden am Donnerstag bei Flut wieder aufgenommen. Laut Schiffsverfolgungsdaten arbeiteten fünf Schlepper daran, das Schiff in tieferes Wasser zu ziehen.

Das Containerschiff – das fast so lang ist wie das Empire State Building – lief am Dienstag auf Grund, nachdem es von 40-Knoten-Winden und einem Sandsturm erfasst worden war, der schlechte Sicht und schlechte Navigation verursachte, teilte die Suezkanalbehörde in einer Erklärung am Mittwoch mit. .

Das riesige Schiff, das 400 Meter lang und 59 Meter breit ist, blockiert weiterhin den wechselseitigen Transit durch den Hauptschifffahrtskanal.

Die weltweit größte Containerschifffahrtsgesellschaft Maersk gab am Mittwoch bekannt, dass sieben ihrer Containerschiffe betroffen waren.

Vier der Schiffe stecken im nahe gelegenen Kanalsystem fest, während die anderen darauf warten, die Passage zu betreten, teilte die dänische Firma in einer Erklärung mit. „Maersk überwacht kontinuierlich die aktuelle Situation im Suezkanal und verfolgt aufmerksam die Wiederaufschwimmungsbemühungen des betroffenen Schiffes. Svitzer, unser Abschlepp- und Sicherheitsdienstleister, nimmt auf Ersuchen der Suezkanalbehörde (SCA) an den laufenden Aufschwimmvorgängen teil ", fügte die Erklärung hinzu. Das Schiffsdienstleistungsunternehmen GAC gab über Nacht eine Mitteilung an die Kunden heraus, wonach die Bemühungen, das Schiff mit Schleppern zu befreien, fortgesetzt wurden, die Windverhältnisse und die schiere Größe des Schiffes jedoch "die Operation behinderten". Die Schiffsverfolgungssoftware zeigt fünf Schlepper, die die Ever Given umkreisen, und drei weitere, die darauf zugehen. Das GPS-Signal des Schiffes zeigt jedoch nur geringfügige Änderungen seiner Position in den letzten 24 Stunden. Mehrere Dutzend Schiffe, darunter andere große Containerschiffe, Tanker mit Öl und Gas und Massengutfrachter mit Getreide, haben sich an beiden Enden des Kanals gesichert, um einen der schlimmsten Staus seit Jahren zu verursachen. Ungefähr 30% des weltweiten Schiffscontainervolumens passieren täglich den Suezkanal, 193 Kilometer, und ungefähr 12% des gesamten Welthandels mit allen Waren. Schifffahrtsexperten sagen, dass einige Schifffahrtsunternehmen gezwungen sein könnten, Schiffe um die Südspitze Afrikas umzuleiten, wenn die Blockierung nicht innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden behoben werden könnte, was die Reise um etwa eine Woche verlängern würde. Der Vorsitzende der Suezkanalbehörde erklärte gegenüber den Medien, dass trotz der Blockade einige Güter nach Süden gelangen könnten und die Bemühungen, Ever Given zu verdrängen, fortgesetzt würden.