Südchinesisches Meer: Philippinische Kämpfer fliegen in umstrittenen Gewässern über chinesische Flottillen

Die internationale Gemeinschaft ist zunehmend besorgt über das, was die Philippinen als “massive und bedrohliche Präsenz” von mehr als 200 chinesischen Schiffen bezeichnet haben, von denen Manila sagte, dass sie von Seemilizen besetzt waren.

Die Boote machten am Pfingstriff in Manilas exklusiver Wirtschaftszone, 200 Meilen entfernt, fest.

Täglich wurden philippinische Militärflugzeuge abgefertigt, um die Situation zu überwachen, sagte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana in einer Erklärung am Samstagabend.

Lorenzana sagte, das Militär werde auch seine Marinepräsenz im Südchinesischen Meer stärken, um “Souveränitätspatrouillen” durchzuführen und philippinische Fischer zu schützen.

“Unsere Luft- und Seegüter sind bereit, unsere Souveränität und unsere souveränen Rechte zu schützen”, sagte Lorenzana.

Die chinesische Botschaft in Manila reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Er sagte, die Pfingstschiffe seien Fischerboote, die in rauer See Zuflucht suchten, und es befände sich keine Miliz an Bord.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte bekräftigte gegenüber dem chinesischen Botschafter Huang Xilian, dass die Philippinen 2016 ein wegweisendes Schiedsverfahren gewonnen haben, in dem ihre Souveränitätsrechte angesichts der rivalisierenden Ansprüche Chinas, seines Sprechers, letzte Woche klargestellt wurden.