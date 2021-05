Suchen Sie sich nach einer besten VPN? Lesen Sie dann den richtigen Artikel

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) bietet Ihnen Online-Privatsphäre und Anonymität, indem es aus einer öffentlichen Internetverbindung ein privates Netzwerk macht. VPNs maskieren Ihre Internetprotokoll (IP)-Adresse, sodass Ihre Online-Aktionen praktisch nicht zurückverfolgt werden können.

Am wichtigsten ist, dass VPN-Dienste sichere und verschlüsselte Verbindungen aufbauen, die mehr Privatsphäre bieten als selbst ein gesicherter WLAN-Hotspot.

Was bedeutet VPN und wie wirkt es?

Bei einem VPN oder einem virtuellen Privatnetzwerk geht es um ein abgeschlossenes Verbundsystem, das es den Nutzern erlaubt, die unterschiedlichen Dienste im Internet so weit wie möglich zu anonymisieren. Zu diesem Zweck werden Internetnutzer durch einen sogenannten IP-Tunnel physisch von einander abgetrennt. Somit bietet ein VPN eine weitestgehend gesicherte Anbindung von Computern an das Internet.

Wozu benötigen Sie einen VPN-Dienst?

Im Internet zu surfen oder Transaktionen über ein ungesichertes WLAN-Netzwerk durchzuführen bedeutet, dass Sie Ihre privaten Informationen und Surfgewohnheiten preisgeben könnten. Aus diesem Grund sollte ein virtuelles privates Netzwerk, besser bekannt als VPN, ein Muss für jeden sein, der sich um seine Online-Sicherheit und Privatsphäre sorgt.

Was für Zeiten gibt es?

Denken Sie an all die Zeiten, in denen Sie unterwegs waren, E-Mails gelesen haben, während Sie in der Schlange im Café standen, oder Ihr Bankkonto überprüft haben, während Sie beim Arzt warteten. Wenn Sie nicht in ein privates Wi-Fi-Netzwerk eingeloggt waren, das ein Passwort erfordert, könnten alle Daten, die während Ihrer Online-Sitzung übertragen wurden, von Fremden, die dasselbe Netzwerk nutzen, abgehört werden.

Die Anonymität:

Die Verschlüsselung und Anonymität, die ein VPN bietet, hilft, Ihre Online-Aktivitäten zu schützen: das Senden von E-Mails, Online-Shopping oder das Bezahlen von Rechnungen. VPNs helfen auch dabei, Ihr Web-Browsing anonym zu halten.

So schützt ein VPN Ihre IP-Adresse und Ihre Privatsphäre:

VPNs schaffen im Wesentlichen einen Datentunnel zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und einem Ausgangsknoten an einem anderen Ort, der Tausende von Kilometern entfernt sein kann, so dass es so aussieht, als ob Sie sich an einem anderen Ort befinden. Dieser Vorteil ermöglicht Online-Freiheit oder die Möglichkeit, von unterwegs auf Ihre Lieblings-Apps und Websites zuzugreifen.

Ein nährer Einblick:

Hier ist ein genauerer Blick darauf, wie ein virtuelles privates Netzwerk funktioniert. VPNs verwenden Verschlüsselung, um Daten zu verschlüsseln, wenn sie über ein Wi-Fi-Netzwerk gesendet werden. Die Verschlüsselung macht die Daten unlesbar. Datensicherheit ist besonders wichtig, wenn Sie ein öffentliches Wi-Fi-Netzwerk verwenden, da sie verhindert, dass andere Personen im Netzwerk Ihre Internetaktivitäten abhören können.

Die andere Seite:

Es gibt noch eine andere Seite der Privatsphäre. Ohne ein VPN kann Ihr Internetanbieter Ihren gesamten Browserverlauf kennen. Mit einem VPN ist Ihr Suchverlauf verborgen. Das liegt daran, dass Ihre Webaktivität mit der IP-Adresse des VPN-Servers verknüpft wird, nicht mit Ihrer. Ein VPN-Dienstanbieter kann Server auf der ganzen Welt haben. Das bedeutet, dass Ihre Suchaktivitäten scheinbar von jedem dieser Server stammen können.

Denken Sie daran, dass Suchmaschinen auch Ihren Suchverlauf verfolgen, aber sie werden diese Informationen mit einer IP-Adresse verknüpfen, die nicht die Ihre ist. Auch hier wird Ihr VPN Ihre Online-Aktivitäten privat halten.