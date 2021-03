Sub Rosa ist (wieder?) Aus, diesmal In Steam Early Access

Ich habe zum ersten Mal gespielt Unter Rosa Vor ungefähr neun Jahren, aber erst heute wird ein früher Zugang zu Steam erreicht. Der Publisher Devolver Digital feierte den Anlass mit einem neuen Filmtrailer, der die Angebote und den doppelten Hintern des Multiplayer-Ego-Shooters zeigt.





Sub Rosa ist seit langem an anderer Stelle erhältlich und SteamDB schlägt vor Es ist seit 2014 auf Steam erhältlich. Auf der Steam-Seite des Spiels wird erklärt, dass es “seit Jahren frühzeitig verfügbar ist, obwohl es vor dem Laden versteckt ist und sich auf Mundpropaganda verlässt, um eine kleine, aber motivierte Fan-Community auf der ganzen Welt zu schaffen.” Diese Veröffentlichungsmethode wurde 2017 von einigen dieser „Mundpropaganda“, alias, als „erster Zugriff“ beschrieben ein Marketing-Tweet von seinem Herausgeber Devolver.

In jedem Fall ist es schön zu sehen, dass sich das Spiel einem breiteren Publikum öffnet. Sub Rosa ist eine großartige Idee: Im Grunde genommen ein Multiplayer-Shooter, der entwickelt wurde, um dynamisch mexikanische Zusammenstöße zwischen Spielern hervorzurufen. Sie müssen Daten-Discs mit anderen Teams tauschen, um Geld zu verdienen, aber Sie können bekommen Nach dem Geld, wenn Sie sie doppelt kreuzen und versuchen, von einem vereinbarten Geschäft mit dem Geld und der Aufzeichnung Abstand zu nehmen. Das Ergebnis ist viel Blutvergießen hinter den Kulissen, Schießereien auf dem Parkplatz, fehlgeschlagene Hinterhalte und Geiselnahmen, alles in einer großen offenen Welt, die auch mit NPCs (v. Simple) gefüllt ist und von dummer Physik regiert wird.

Ehrlich gesagt hatte ich vor einem Leben noch nie Spaß daran, mit Freunden zu spielen, aber ich denke, es ist seitdem ein langer Weg zurückgelegt worden. Ich hoffe fast, dass Sub Rosa sowieso ein Erfolg ist, da es ein interessantes Spiel und ein Akt der Hingabe wie eine Zwergenfestung ist, der all diese Jahre später noch in der Entwicklung ist.