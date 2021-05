Stu Set Fotos zeigen den schwereren Mark Wahlberg mit einem rasierten Kopf

Mark Wahlberg sagte, er plane, in 6 Wochen 30 Pfund für seine Rolle in dem bevorstehenden religiösen Drama zuzunehmen Stuund in einer Reihe von aktuellen Set-Fotos scheint Wahlberg ziemlich nah dran zu sein, da er sich für die Rolle unglaublich verändert hat.

Wahlberg wurde am Set für den nächsten Film gesichtet und sah aus wie eine ganz andere Person, die einen viel größeren Rahmen hatte und für den Schauspieler im Allgemeinen verzerrter als gewöhnlich aussah. In den letzten Instagram-Posts hat Wahlberg gezeigt, dass er in nur zwei Wochen bereits 20 Pfund zugenommen hat, sodass er seinem Ziel bereits ziemlich nahe ist.

Ok, der erste Blick auf Mark Wahlberg im nächsten “Stu” ist * tatsächlich * der Titel “x ist nicht wiederzuerkennen *” würdig. pic.twitter.com/Hsdg1y8kO2 – Will Mavity (@mavericksmovies) 22. Mai 2021

Stu basiert lose auf dem echten Boxer-Priester Pater Stuart Long, der sich nach seiner Kindheit als wütender junger Mann dem Boxsport als Erlösung zuwandte. Nachdem seine Karriere nicht begonnen hatte, erlitt Long einen schrecklichen Motorradunfall und hatte Berichten zufolge eine außerkörperliche Erfahrung, die ihn dazu brachte, seinen Glauben wiederzuentdecken und sich am Mount Angel Seminary in Oregon anzumelden.

Die Geschichte ist etwas sehr Persönliches in Wahlbergs Herzen und er entwickelt das Projekt seit Jahren. Der Film wird von Rosalind Ross mit Wahlberg und Manager Stephen Levinson inszeniert und geschrieben, während Mel Gibson ebenfalls die Hauptrolle spielen wird. Es wird von Miky Lee und Colleen Camp produziert.

Wahlberg ist bekannt für seine von der Kritik gefeierten Rollen in Filmen wie Boogie Nights, Die Toten, und Der Kämpfer. Ihm wurde auch die Hauptrolle in einigen Action-Blockbustern zugeschrieben, darunter The Italian Beschäftigung, Planet der Affen, und der Transformer Filme sowie Komödien wie Die anderen Typen, Ted, und Papas Haus.

Wahlberg hat kürzlich die Dreharbeiten zu Sonys Live-Action-Verfilmung abgeschlossen Unerforscht und der Lionsgate-Hundeabenteuerfilm Arthur der König. Er wird als nächstes in dem Biopic-Drama zu sehen sein Joe Glocke und der Science-Fiction-Action-Thriller UnendlichErsteres wartet derzeit auf einen neuen Veröffentlichungstermin, nachdem es aus dem Programm genommen wurde, während letzteres am 24. September von Paramount Pictures veröffentlicht werden soll.