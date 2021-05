Steuerproteste in Kolumbien: Sechs Tote, als Demonstranten am vierten Tag mit der Polizei zusammenstoßen Kolumbien

Tausende Kolumbianer gingen an einem vierten Protesttag, an dem mindestens sechs Tote starben, auf die Straße, um an Demonstrationen zum Internationalen Arbeitertag teilzunehmen und gegen einen Vorschlag zur Steuerreform der Regierung zu protestieren.

Gewerkschaften und andere Gruppen starteten am Mittwoch Märsche und forderten die Regierung von Präsident Ivan Duque auf, den Vorschlag zurückzuziehen, der ursprünglich eine Umsatzsteuer auf Versorgungsunternehmen und einige Lebensmittelprodukte vorsah.

Cali, die drittgrößte Stadt des Landes, hat die lautesten Märsche, einige Plünderungen und das Verbrennen mehrerer Stadtbusse erlebt.

Die Konten waren inkonsistent. Der nationale Bürgerbeauftragte für Menschenrechte, Carlos Camargo, sagte, drei Demonstranten seien in Cali gestorben und drei weitere würden untersucht.

In Bogotá und der Stadt Neiva ist jeweils ein Todesfall eingetreten, sagte Camargo. Ein Polizist in der Stadt Soacha starb am Mittwoch an seinen Verletzungen. 179 weitere Zivilisten und 216 Polizisten wurden im Land verletzt.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gab an, Berichte über mögliche Polizeigewalt in Cali erhalten zu haben, und lokale Menschenrechtsgruppen haben bis zu 14 Todesfälle behauptet.

Städte mit hohem Gewaltrisiko werden weiterhin militärische Unterstützung sowie Menschenrechtsgarantien erhalten, sagte Duque in einem Video am Samstagabend.

In mehreren Städten kam es am Samstag zu vereinzelten Vandalismushandlungen, Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten sowie zu Straßensperren, und in der Hauptstadt wurden Bereitschaftspolizisten eingesetzt.

Die Proteste am Samstag fanden statt, obwohl Duque am Freitagabend angekündigt hatte, dass die Reform die Umsatzsteuer auf Lebensmittel oder Versorgungsbetriebe oder eine Erhöhung der Einkommensteuer nicht mehr beinhalten würde.

Die Regierung besteht darauf, dass Reformen von entscheidender Bedeutung sind, um die Finanzen Kolumbiens zu stabilisieren, die Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhalten und Sozialprogramme zu finanzieren.