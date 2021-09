“Statue of Liberty”: Dominic Thiem wird nach US Open Glory offen über das Tattoo seiner Mutter

Seit seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open im vergangenen Jahr hat sich die österreichische Tennis-Ikone Dominic Thiem in diesem Jahr auf der ATP Tour schwer getan, konstante Leistungen abzuliefern. Mit einem riesigen Nachwuchskader, der bei großen Turnieren an die Türen klopfte, war der Österreicher vernichtenden Niederlagen gegen Spieler wie Lloyd Harris, Lorenzo Sonego, Cameron Norrie und andere ausgeliefert.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Tennis – ATP Masters 1000 – Italian Open – Foro Italico, Rom, Italien – 13. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem im Einsatz während seines dritten Vorrundenspiels gegen Italiens Lorenzo Sonego REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Sehen Sie sich diese Geschichte an: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams und mehr interagieren mit Fans bei den US Open

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Auch bei Roland Garros blieb der Österreicher hinter den Erwartungen zurück, da er im Vorrundenspiel den Spanier Pablo Andujar in fünf Sätzen überholte. Im Rahmen seiner Vorbereitung auf Wimbledon entschied sich Thiem, in Spanien bei Mallorcas erster Meisterschaft mitzuspielen und zog sich im Spiel gegen Adrian Mannarino eine Handgelenksverletzung zu.

Die gleiche Verletzung zwang Dominic Thiem für den Rest der ATP-Saison in diesem Jahr. Während die Reha des Österreichers weitergeht, schließt er sich dem Tennis Channel an, um seine Ansichten und Meinungen zu verschiedenen Spielen während der US Open 14 Tage lang zu teilen.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem ersten Vorrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann

Dominic Thiem spricht über die Tattoo-Tradition seiner Mutter, nachdem er letztes Jahr die US Open gewonnen hat

Während eines der Gespräche sprach Thiem offen über die Tradition seiner Mutter, sich jedes Mal, wenn er einen großen Titel auf Tournee gewinnt, tätowieren zu lassen. Die Tradition begann, als der Österreicher 2019 in Indian Wells seinen ersten Masters-1000-Titel gewann, wo er Roger Federer in geraden Sätzen schlug.

Wann TennisketteSteve Weissman fragte Thiem nach dem Tattoo, das seine Mutter bekommen hatte, als er letztes Jahr seinen ersten Major-Titel bei den US Open gewann.Freiheitsstatue’ In New York.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

“Es war die Freiheitsstatue. Es ist eines der berühmtesten Gebäude in New York, also hat sie sich entschieden, es zu tun “ sagte Thiem.

Trotz eines Probelaufs auf der ATP Tour in diesem Jahr gelang es Dominic Thiem, einige Siege gegen Nick Kyrgios, John Isner und Aslan Karatsev zu verbuchen. Nach Wimbledon entschieden sich viele Tennisstars wie Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams, mit Dominic Thiem von den US Open zurückzutreten.

Thiems kurze Zeit als Analyst während der US Open 14 Tage war für Tennisfans auf der ganzen Welt lehrreich.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

TAUCHE MEHR TIEF