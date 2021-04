Stationsastronauten bereiten sich auf die Kapselbewegung der SpaceX-Crew vor – Spaceflight Now

Commander Mike Hopkins und seine drei Teamkollegen werden am Montag an Bord ihrer Crew Dragon “Resilience” -Kapsel gehen, um ein erstes Manöver durchzuführen, um das SpaceX-eigene Raumschiff an einen neuen Docking-Port außerhalb der Internationalen Raumstation zu bringen.

Hopkins und Pilot Victor Glover werden von dem japanischen Astronauten Soichi Noguchi und dem NASA-Missionsspezialisten Shannon Walker für das 45-minütige Manöver zur Neupositionierung des Raumfahrzeugs Crew Dragon begleitet. Sie werden in ihren weißen Space-Kleidungsstücken von SpaceX angepasst, genau wie jedes andere Andocken oder Abdocken an die Raumstation.

Der Docking-Port-Tausch am Montag ist das erste Mal, dass eine SpaceX-Crew-Kapsel ein Umzugsmanöver durchgeführt hat.

“Wir freuen uns sehr darüber”, sagte Hopkins am Freitag.

Das russische Sojus-Raumschiff hat 19 Mal den Docking-Hafen zur Internationalen Raumstation gewechselt, zuletzt am 19. März.

“Es gibt einen großen Unterschied zwischen Sojus und uns”, sagte Hopkins letztes Jahr in einem Interview mit Spaceflight Now. „Sojus macht das alles manuell und es sollte automatisiert werden. Wir haben jedoch die Möglichkeit, dies bei Bedarf manuell zu übernehmen. “”

Hopkins ‘Crew startete am 15. November an Bord des Raumfahrzeugs Crew Dragon, das sie Resilience nannten, vom Kennedy Space Center der NASA in Florida und startete den ersten voll funktionsfähigen Flug einer SpaceX-Crewkapsel. Ihre Mission, bekannt als Crew-1, legte am nächsten Tag an der Internationalen Raumstation an.

Die Crew Dragon Resilience wurde mit dem Harmony-Modul-Vorwärtsport der Raumstation in eine reibungslose Anlegestelle geschoben. Durch das Umzugsmanöver am Montag wird das Raumschiff Crew Dragon Resilience an einem identischen Docking-Port oben oder auf der Zenit-Seite des Harmony-Moduls geparkt.

Bodenkontroller in der SpaceX-Zentrale in Hawthorne, Kalifornien, geplant, um die Systeme auf der Crew Dragon-Kapsel am Sonntag zu aktivieren und zu überprüfen.

“Der Sonntag wird sehr beschäftigt sein, bevor wir zum Hafen weiterfahren”, sagte Steve Stich, Direktor des kommerziellen Crew-Programms der NASA. „Wir werden Dragon wecken. Es ist seit viereinhalb Monaten (seit dem Andocken) weitgehend in Ruhe. “”

Am Tag 141 ihrer Mission werden Hopkins, Glover, Noguchi und Walker am frühen Montag in ihrem Raumschiff schweben und die Luken zwischen dem Crew Dragon und der Raumstation schließen.

Das Raumschiff Crew Dragon Resilience soll um 6.30 Uhr EDT (10.30 Uhr GMT) von der Raumstation abdocken. Einige Minuten bevor sich die Kapsel vom Dock löst, beginnt eine automatische Steuerung mit dem Trennen der elektrischen Versorgungsleitungen und dem Öffnen der Haken, damit der Crew Dragon den Docking-Port verlassen kann.

„Interessant ist, dass es sich wirklich um eine Kombination aus vier verschiedenen Flugphasen handelt, die wir mit dem Fahrzeug haben. Es gibt also das Standard-Abdocken, bei dem wir dieselben Schritte durchlaufen – wir werden untergebracht – dieselben Überprüfungen wie am normalen Tag des Abdockens “, sagte Hopkins. “Wir haben gerade eine Flagge angebracht, die dem Fahrzeug mitteilt, dass es sich um eine Bewegung im Gegensatz zu einem normalen Abdocken handelt.”

Die Stich wird sich laut Stich auf eine Entfernung von etwa 60 Metern zurückziehen und mit ihren Draco-Triebwerken von einer Position vor der Raumstation zu einem Ort über dem Komplex fliegen.

“Dann gibt es eine Phase nach diesem Abdocken, in der … die relativen Navigationssysteme neu erfasst werden müssen, und dies ist eine kritische Phase”, sagte er. „Sobald dies erledigt ist, sind wir in der Lage, uns auf die Verlagerung des Hafens vorzubereiten. Sobald wir den Teil für die Portverschiebung bestellt haben, wechseln Sie von dieser vorderen Ankerachse zur Zenitankerachse. An diesem Punkt ist es wieder wie beim normalen Andocken. “”

Die Computer des Crew Dragon führen den Pod um 7:15 Uhr EDT (11:15 GMT) zu einer automatischen Verbindung mit dem Zenit-Port des Harmony-Moduls.

Ähnlich wie die Sojus-Besatzungen, die zu einem Umzugsmanöver aufbrechen, sind die Drachenastronauten bereit, zur Erde zurückzukehren, wenn es Probleme gibt, sich wieder mit der Raumstation zu verbinden.

“In dieser sehr kurzen Zeit haben wir drei oder vier verschiedene Flugphasen und Sie haben immer noch das Potenzial, dass Sie nach Hause kommen, wenn beim Versuch, anzudocken, etwas schief geht”, sagte Hopkins. „Also müssen wir bereit sein, auch nach Hause zu gehen.

„Es ist also ein sehr interessanter Teil des Fluges, und wir freuen uns sehr, die Gelegenheit dazu zu haben, weil ich denke, dass es schwierig sein wird, aber ich denke, dass es eine großartige Fähigkeit sein wird, etwas hinzuzufügen, insbesondere angesichts der Anzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen, die wir in naher Zukunft haben werden “, sagte Hopkins zu Spaceflight Now.

Die NASA-Astronautin Kate Rubins, die an Bord des Sojus-Raumfahrzeugs MS-17 war, als es letzten Monat die Docking-Ports wechselte, sagte, der Umzug sei “nicht nur eine Vergnügungsreise”.

“Es ist der ganze Spaß und die harte Arbeit des freien Docking-Tages sowie der ganze Spaß und die harte Arbeit des Festmachertages”, sagte Rubins über seine jüngsten Erfahrungen. „Es ist viel Aktivität. Aber es ist ziemlich cool und es ist ein erstaunlicher Anblick, sich von Ihrem Fahrzeug zu trennen, das seit Monaten Ihr Zuhause ist, und es aus 60 Metern Entfernung betrachten zu können.

Der Umzug am Montag wird den Weg für die nächste Crew-Mission von SpaceX ebnen, die an der vorderen Position des Harmony-Moduls andockt. Die Mission-2-Mission von SpaceX, die am 22. April vom Kennedy Space Center aus gestartet werden soll, wird Commander Shane Kimbrough, die Pilotin Megan McArthur, den japanischen Astronauten Akihiko Hoshide und den Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation Thomas Pesquet befördern.

Hopkins und seine Teamkollegen werden ihre Mission voraussichtlich am 28. April mit einem Abflug von der Raumstation und einem feurigen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre beenden, der in einem Fallschirm-unterstützten Tauchgang vor der Küste Floridas gipfelt.

Durch das Abdocken am 28. April wird dann der obere Hafen des Harmony-Moduls für die Ankunft der nächsten SpaceX Dragon-Frachtmission freigegeben, deren Start am 3. Juni geplant ist. Die NASA möchte, dass der Drachenfrachter im Zenithafen von Harmony in Reichweite der Raumstation anlegt. In Kanada gebauter Roboterarm, der ein neues Paar Sonnenkollektoren aus der Brust des Drachen zieht, um das Stromversorgungssystem des umlaufenden Labors zu verbessern.

“Wir haben einige ziemlich große Meilensteine ​​vor uns, also nehmen wir unseren Fuß vom Gas und stellen sicher, dass wir den Ball im Auge behalten”, sagte Hopkins am Freitag.

Senden Sie eine E-Mail an den Autor.

Folgen Sie Stephen Clark auf Twitter: @ StephenClark1.