Sportwelt: Rozario schlägt seine eigene Marke von Dreisprung, Sportnachrichten und Top-Storys

Rozario bricht seine Dreisprungmarke

Die Singapurerin Tia Louise Rozario hat ihren nationalen Dreisprungrekord während des letzten Treffens des College of New Jersey am Donnerstag in den USA mit einer Leistung von 12,54 m umgeschrieben.

Die 21-Jährige, deren vorherige Marke von 12,26 m bei den Interurban Track and Field Championships 2019 in Hongkong festgelegt wurde, gewann die Veranstaltung vor Tamara Grahovac von der University of Pennsylvania (12,17 m) und ihrer Teamkollegin Kara Steele von der Princeton University (12,12 m). Die Marke wartet auf die Ratifizierung durch Singapore Athletics.

Der türkische GP wurde durch ein zweites Rennen in Österreich ersetzt

PARIS • Der türkische Grand Prix im nächsten Monat im Formel-1-Kalender als Ersatz für den abgesagten Grand Prix von Kanada wurde gestern selbst abgesagt.

Die F1 hat angekündigt, dass es in Österreich nun zwei Rennen geben wird, mit dem GP der Steiermark am 27. Juni und dem GP der Österreich am 4. Juli. Aufgrund dieser Änderung aufgrund der Covid-19-Protokolle wird der GP von Frankreich von einer Woche bis zum 20. Juni dauern.

Rodriguez und Lore kaufen Timberwolves

NEW YORK • Der New York Yankees-Star Alex Rodriguez und der Technologieunternehmer Marc Lore haben vereinbart, die Minnesota Timberwolves der National Basketball Association von Glen Taylor für 1,5 Milliarden US-Dollar (1,99 Milliarden US-Dollar) zu kaufen, berichtete Athletic am Donnerstag.

Rodriguez und der frühere Walmart-Manager Lore werden 50-50 Partner beim Kauf sein, berichtete die Online-Sportnachrichten-Website.

