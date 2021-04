Gewerkschaften genehmigen Verkauf von All Blacks-Anteilen

AUCKLAND • Die 26 neuseeländischen Provinzgewerkschaften haben gestern einstimmig den Verkauf eines 12,5-prozentigen Anteils am kommerziellen Arm des neuseeländischen Rugby, einschließlich der All Blacks-Nationalmannschaft, an die amerikanische Private-Equity-Firma Silver Lake genehmigt.

Der Deal über 387,5 Mio. NZ $ (372,9 Mio. S $), der die Handelsrechte von NZR auf 2,23 Mrd. USD (2,96 Mrd. S $) bewertet, muss noch von der New Zealand Rugby Players ‘Association gebilligt werden, die Vorbehalte geäußert hat über den Deal.

REUTERS

Schuldenerlass für Barça, um seine Finanzen zu reparieren

BARCELONA • Die Inhaber von Barcelona-Banknoten haben zugestimmt, einige Schuldenkonditionen zu lockern, was den La Liga-Giganten Erleichterung verschafft, da der Fußballverein mit einem durch die Covid-Pandemie verursachten Umsatzrückgang zu kämpfen hat.

Eine Gruppe europäischer Investoren mit vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 200 Millionen Euro (321,5 Millionen S $) wird es den Katalanen ermöglichen, die Grenzen der Schulden- und Finanzierungskosten aufzuheben. Der Club, der unter einer Nettoverschuldung von 488 Millionen Euro arbeitete, musste im vergangenen Jahr Verluste von fast 100 Millionen Euro hinnehmen.

BLOOMBERG

Marsch wird in der nächsten Saison Leipzigs neuer Trainer

BERLIN • Jesse Marsch wird in der nächsten Saison bei RB Leipzig an die Stelle von Julian Nagelsmann treten, der diesen Sommer zu Bayern München wechselt. Der 47-jährige Marsch hat sich bereit erklärt, einen Zweijahresvertrag zu unterschreiben, teilte der Bundesliga-Fußballverein gestern mit.

Der Amerikaner wird dem Schwesterverein RB Salzburg beitreten, wo er in der vergangenen Saison das österreichische Liga- und Pokal-Doppel gewonnen hat, und sie bleiben auf dem richtigen Weg, um ihre Titel in dieser Saison zu behalten.

REUTERS

BT sucht einen Partner für seine sportlichen Aktivitäten

Die LONDON • BT Group gab gestern bekannt, dass sie Gespräche über den Verkauf einer Beteiligung an ihrem Sportgeschäft geführt habe. Unternehmen wie Amazon, Disney und das Sport-Streaming-Unternehmen DAZN hätten Interesse bekundet.

Laut Bloomberg strebt BT einen Deal an, weil seine TV-Rundfunkabteilung, die zusammen mit Sky die Fußballrechte der Premier League in England besitzt, viel Geld verbraucht und das Unternehmen weitere Investitionen anstrebt.

REUTERS

Silverstone 1. Standort für Sprint-Events

LONDON • Silverstone wird die erste Rennstrecke sein, die das neue Sprint-Qualifikationsformat der Formel 1 testet, das in dieser Saison in zwei weiteren nicht identifizierten Rennen implementiert werden soll, teilte die britische Grand-Prix-Website am Mittwoch mit.

Es wurde auch bestätigt, dass die Türkei Kanada in diesem Jahr im F1-Kalender ersetzen wird, nachdem das Rennen am 13. Juni in Montreal am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde. Istanbul kehrte letztes Jahr zum ersten Mal seit 2011 zurück.

REUTERS