SPORTAGENDA: Manchester United nutzt bereits “Ronaldomania” und macht sich Gedanken über Boni

Manchester United erntet die Früchte ihres Wiedersehens mit Ronaldo, noch bevor der Spieler in dieser Saison einen Ball für den Verein getreten hat.

Fanatics, der Geschäftspartner des Clubs, bestätigte, dass nur vier Stunden nachdem bekannt wurde, dass der 36-Jährige das Trikot Nr. 7 tragen würde, die Verkäufe von Sportartikeln außerhalb Nordamerikas die Tageshöchstwerte übertroffen hatten.

Allein die erste Stunde verbesserte den besten Gesamtverkaufstag für United Direct, die von Fanatics betriebene Website, und in Old Trafford standen am Freitagmorgen mehr als 200 Menschen Schlange, als der Megastore des Clubs um 10 Uhr morgens öffnete.

Saisonkarten waren zu Beginn des Jahres ausverkauft, aber Hospitality-Dauerkarten sind jetzt nachgezogen.

Trotz des Ansturms auf Ronaldomania nach Tickets spendete United Ende dieses Monats mehr als 1.000 an Schulen und Junioren-Breitenfußballvereine für ihr Carabao Cup-Spiel gegen West Ham.

Die Berichterstattung über den Tag der Transferfrist bei Sky Sports News zog die Augenbrauen hoch. Der Journalist Kaveh Solhekol listete eine Reihe erfolgreicher Geschäfte der Agentur Stellar auf.

“Sie arbeiten an Odsonne Edouard im Crystal Palace, es sieht so aus, als würde es passieren”, sagte er.

“Sie versuchen auch, Saul Niguez bei Chelsea zu spielen. Wenn diese beiden also abgehen, wird es Champagnerkorken in der Luft geben und in ihren Büros gefeiert werden, denn es war ein fantastischer Sommer für sie.”

Die Agentur hat es gut gemacht und darauf hinzuweisen, war ein fairer Kommentar. Aber Solhekol fügte hinzu: “Wenn ich ein Spieler wäre, würde ich sie anrufen und sehen, ob sie mich vertreten können.”

Es erstaunte viele konkurrierende Agenturen – und das Lob war so enthusiastisch, dass David Lee, ein ehemaliger Southend- und Brighton-Spieler von Stellar, einen Clip mit der Überschrift „Wenn Sky Sports News Ihren nächsten Pitch für Sie macht“ twitterte. Ganz.

Newcastle-Fan reagierte, als Charlie Taylor von Burnley ihn versehentlich mit einem verirrten Schuss traf

Burnleys Außenverteidiger Charlie Taylor war beschämt, als sein Fehlschuss während des Aufwärmens vor der Auslosung des Carabao Cup in Newcastle einen Heimfan hinter dem Tor traf. Der ehemalige Leeds-Mann ergab sich schnell, um sich zu entschuldigen.

Taylor erzielte dann den Sieger-Strafe in einer Schießerei und ging zum Fan mit der Absicht, sein Hemd wieder anzuziehen. Die verletzte Elster sagte ihm, er solle “versch***en”.

Einige haben in Frage gestellt, ob die Beziehung der BBC zum England and Wales Cricket Board nach dem Hundred ein wenig zu bequem war.

Interessant ist, dass auf den Plattformen des Senders die vom Guardian gebrochene Geschichte nicht erwähnt wurde, die enthüllte, dass eine Gruppe hochrangiger EZB-Führungskräfte einen geplanten Bonus von 2,1 Millionen Pfund teilen wird – trotz 62 Stellenabbaus. letztes Jahr als Reaktion auf die Pandemie.

Viele internationale Sportverbände kämpfen darum, die afghanischen Elitesportlerinnen aus dem Land zu holen, insbesondere in den Kampfsport-, Box- und Ringverbänden.

Die Taliban sind bekanntlich besonders abgeneigt gegenüber Frauen, die Kontaktsportarten betreiben, und so verwundert es nicht, dass viele der Beteiligten untergetaucht sind und auf die Gelegenheit warten, auf die andere Seite des Landes gebracht zu werden.

Insider sagen, eine Herausforderung bestehe darin, festzustellen, ob skrupellose afghanische Sportfunktionäre sich und ihre Familienmitglieder vor den verdientesten Athleten auf die Rettungslisten setzen.

Sprintstar Jonnie Peacock hat Bedenken geäußert, dass die Berichterstattung über die Paralympischen Spiele leiden wird, wenn Channel 4 von der Regierung privatisiert wird.

Channel 4 hat die Übertragung des paralympischen Sports seit 2012 verändert und Peacock, der bei den Spielen in Tokio Silber in der Staffel und Bronze über 100 m T64 gewann, sagte: „Die Fortschritte des paralympischen Sports wurden in diesen zwei Wochen überwältigend hervorgehoben.

“Ohne die Berichterstattung von Channel 4 wären wir nicht in der Position, in der wir uns befinden, und ich hoffe, das ändert sich nicht.”

Gestern erwies es sich als etwas schwierig, Tickets für Englands nicht so attraktives Spiel gegen Andorra zu verschieben, da die League Managers Association letzte Woche ihren Mitgliedern eine E-Mail schickte, um sie kostenlos anzubieten.

Ein durchgesickerter Brief enthüllte am Freitag, dass UEFA-Chef Aleksander Ceferin “ernsthafte Bedenken” hinsichtlich der FIFA-Pläne hatte, die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre auszurichten.

Die Notiz, in der Ceferin auch die fehlende Konsultation kritisierte, wurde an Football Supporters Europe geschickt. Einige zeigten sich nicht überrascht über das “Leck”, da der ESF in sechsstelliger Höhe von der UEFA finanziert wird.

Durchgesickerter Brief enthüllte, dass UEFA-Chef Aleksander Ceferin „ernsthafte Bedenken" über die FIFA-Pläne hatte

Swansea City war einer der geschäftigsten Clubs am Tag der Transferfrist für die Meisterschaft, aber ein Mann-Frau-Deal mit MK Dons bedeutete, dass Manager Russell Martin keine Talente bei seinen ehemaligen Arbeitgebern suchen konnte.

Martin zog Anfang August zum walisischen Club, aber es wurde ein One-Stop-Shop-Deal abgeschlossen, um keine Spieler von den Dons zu kaufen.

Mercedes-Teammanager Toto Wolff war letzte Woche zu spät zu einer offiziellen Live-Pressekonferenz im Fernsehen.

Im Beisein seines Red-Bull-Kollegen und Rivalen Christian Horner begann die Show in Abwesenheit des Österreichers. Etwa fünf Minuten nach dem Start tauchte schließlich Wolff auf.

Auch wenn die Paralympischen Spiele für die britischen Athleten wieder ein unglaublicher Erfolg waren, gilt dies nicht für ihren Kommunikationsbetrieb.

Diejenigen, die in Tokio waren, um über die Veranstaltung zu berichten, waren wütend, als nach Mitternacht Ortszeit Details der Fahnenträger veröffentlicht wurden und es Fälle gab, in denen Fragen unbeantwortet blieben, als sich die Gruppe wie große Charlies benahm.

Um das Ganze abzurunden, fand gestern statt in einem der kleineren Säle eine Pressekonferenz im Hauptsaal statt, der 1.000 Personen Platz bietet. Fünf Pressesprecher und sieben Reporter nahmen daran teil.