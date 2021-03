Sporen sollen den großen Veteranen Gorgui Dieng unter Vertrag nehmen

SAN ANTONIO – Spurs wird versuchen, seine Frontzone zu stärken, nachdem er sich von LaMarcus Aldridge getrennt hat.

Um Platz für Dieng freizugeben, gab Spurs den Power-Forward Marquese Chriss frei, den sie am Donnerstag im Rahmen eines Handels mit Golden State erworben hatten.

Dieng, ein 6-Fuß-10, 252-Pfund-Senegalese-Profi der achten Klasse, der in Louisville College-Ball spielte, war in seiner ersten vollen Saison bei den Grizzlies und erzielte in 22 Spielen durchschnittlich 7,9 Punkte und 4,5 Rebounds. Er schoss auch 47,9 Prozent der 3-Punkte-Reichweite bei 2,2 Versuchen pro Spiel.

Dieng verbrachte seine ersten sechseinhalb Spielzeiten mit Minnesota, das ihn Mitte der Saison 2019-20 gegen die Grizzlies eintauschte.

Für seine Karriere hat Dieng durchschnittlich 7,9 Punkte, 4,5 Rebounds, 1,3 Assists und 1,0 Blocks erzielt. Er startete 185 Spiele in seinen ersten vier Spielzeiten in der Liga, darunter 82 Spiele in den Jahren 2016-17, als er durchschnittlich 10,0 Punkte, 7,9 Rebounds und 1,2 Blocks erzielte.

Die Spurs blieben auf dem Vorplatz dünn, nachdem sie sich außergerichtlich darauf geeinigt hatten, sich vor der All-Star-Pause von Aldridge zu trennen. Da sie ihm keinen Job finden konnten, haben sie letzte Woche seinen Vertrag aufgekauft. Er hätte versprochen, bei der Eastern Conference Power in Brooklyn zu unterschreiben.

Dieng schließt sich einem großen Kontingent an, das von Jakob Poeltl angeführt wird, der seinen Karriere-Rekord mit 20 Punkten beim 120: 104-Sieg am Samstagabend gegen Chicago verband. Seit dem Ersatz von Aldridge in der Startaufstellung vor 22 Spielen liegt der österreichische 7: 1-Durchschnitt bei 9,5 Punkten, 9,2 Rebounds und 2,1 Blöcken. Als Poeltl zurück ist,

Drew Eubanks erzielt in 13 Spielen durchschnittlich 5,5 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,4 Assists, seit Aldridge sein letztes Spiel für Spurs bestritten hat.









“Ich freue mich wirklich für ihn”, sagte Poeltl über Aldridge. “Ich hoffe, er findet dort seine Rolle. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihm. Ich wünsche ihm nur das Beste.”

Chriss, eine Pro aus dem vierten Jahr, deren Vertrag zum Ende der Saison auslaufen sollte, spielte wahrscheinlich nicht für Spurs, nachdem sie sich im Dezember während des Trainings das Bein gebrochen hatte. Während seiner kurzen Karriere spielte er auch für Phoenix, Houston und Cleveland, nachdem Sacramento ihn 2016 auf den achten Gesamtrang eingezogen hatte.

“Ich denke, er musste einfach sofort in einer guten Position sein”, sagte Spurs Point Guard Dejounte Murray, der mit Chriss an der University of Washington spielte. „Ich weiß nicht, was dort (in Phoenix) passiert ist, aber für mich bin ich nach San Antonio gekommen und es hat mir auf und neben dem Boden geholfen… Ich hoffe nur, dass er seinen Platz in dieser Liga findet und ein Zuhause findet. Ich will nur das Beste für ihn.