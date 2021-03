Spinnen und Schlangen dringen in australische Häuser ein, während sie vor Rekordfluten fliehen

Seit Donnerstag überschwemmen Regenfälle die Gemeinden, aber Teile der Ostküste gerieten am Samstag in eine Krise, als ein großer Staudamm überlief, die schwellenden Flüsse verschlimmerte und Sturzfluten verursachte.

Der Premierminister von New South Wales (NSW), Gladys Berejiklian, gab am Montag bekannt, dass fast 18.000 Menschen aus von Überschwemmungen betroffenen Gebieten des Bundesstaates evakuiert wurden. Die Bewohner nutzten die sozialen Medien, um zu zeigen, dass auch Tausende von Tieren in Bewegung waren.

Matt Lovenfosse veröffentlichte Facebook-Updates von der Farm seiner Familie in Kinchela Creek, einschließlich des obigen Fotos.

“Alles, was Sie sehen können, sind Spinnen, die versuchen, das Hochwasser zu besiegen”, schrieb er in der Überschrift.

Lovenfosse wuchs auf der Farm auf und erzählte CNN, dass er im März 2001 und März 2013 ähnliche Überschwemmungen erlitten habe. In beiden Fällen drückte das Hochwasser die Spinnen auf das Haus zu, das der höchste Punkt des Grundstücks ist. “Es regnet immer noch hier und das Hochwasser steigt weiter, das Wasser nähert sich unserem Haus”, sagte Lovenfosse. “Am Morgen sollte er drinnen sein und die Spinnen werden überall im Haus sein.” Lovenfosse plant jedoch, in seinem zweistöckigen Haus zu bleiben. “Meine Familie hat hier für immer gelebt, ich bin hier aufgewachsen und wir fühlen uns hier sicher”, sagte er. Spinnen sind nicht die einzigen Tiere, die Zuflucht vor Wasser suchen, fügte Lovenfosse hinzu. “Die Bäume sind voller Schlangen”, sagt er. “Wenn Sie das Boot über das Fahrerlager bringen, schwimmen sie darauf zu und versuchen, aus dem Wasser zu kommen, genau wie die Spinnen.” Für manche mag es nach Albträumen klingen, aber Lovenfosse ist ungestört. READ Vulkanausbruch in Indonesien: Die Sinabung spuckt Rauch und Asche „Ich bin hier auf der Farm aufgewachsen, also war ich immer mit Schlangen, Spinnen und all den anderen Tieren zusammen, damit sie mich nicht stören und wir uns normalerweise nicht zu oft begegnen, aber wenn die Flut kommt, Sie müssen einen Ort zum Trocknen finden “, sagte er. Melanie Williams , aus der Stadt Macksville in New South Wales, hat auch ein Update über Spinnen auf Facebook veröffentlicht. “So viele Hochwasserspinnen”, schrieb sie neben einem Video von Hunderten von Spinnentieren, die auf Garagentoren kriechen. Der TikTok-Benutzer Shenea Varley hat auch eine hochgeladen Video zeigt Spinnen, die auf einem Zaun schwärmen, während das Hochwasser unten aufsteigt. “Sie werden auch auf Ihre Beine klettern, um in Deckung zu gehen”, heißt es in der Überschrift. Das Regenwetter wird voraussichtlich anhalten und Berejiklian sagt voraus, dass mehr Menschen evakuiert werden könnten. “Die Situation ändert sich, die starken Regenfälle werden anhalten und wir sehen jetzt Warnungen wegen Wetterwarnungen für Illawarra und die Südküste”, sagte sie. “Ich weiß zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte unseres Staates, wo wir diese extremen Wetterbedingungen inmitten einer Pandemie so schnell hintereinander erlebt haben”, fügte sie hinzu. “Dies ist eine schwierige Zeit für New South Wales, aber ich denke, wir haben auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, belastbar zu sein.”