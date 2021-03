Spinnen machen Massenexodus inmitten massiver Überschwemmungen in Australien

Es wird biblisch.

Spinnen machen einen massiven Exodus inmitten der weit verbreiteten Überschwemmungen in Südostaustralien.

Starke Regenfälle in der vergangenen Woche haben Tausende von Menschen gezwungen weg von zu Hause In New South Wales sollen am Montag Hunderte weitere aus den steigenden Gewässern gerettet werden.

Aber nicht nur Menschen fliehen vor den Überschwemmungen – Schwärme von Kreaturen haben auch versucht, trockenes Land zu erreichen, wie Videos und Fotos zeigen in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Melanie Williams aus der Stadt Macksville in New South Wales hat einen Clip an gepostet Facebook Am Samstag kriechen Hunderte von Spinnentieren an seinem Garagentor.

“So viele Flutspinnen”, schrieb sie.

Ein weiteres Video, das TikTok-Benutzer Shenea Varley am Wochenende gepostet hat, zeigte Spinnen an einem Zaun hängen als sie sich bemühten, dem Hochwasser zu entkommen, das unter ihnen sprudelte.

Eine Immobilie ist von Hochwasser in Londonderry am Stadtrand von Sydney, Australien, umgeben. Mark Baker / AP

“Es gab auch Skinke, Ameisen, so ziemlich alle Käfer, Grillen – nur um dem Hochwasser zu entkommen”, sagte Varley. Der Wächter Australien nach einem Besuch im Westen von Sydney.

“Mein Mann hat es gefilmt, weil ich nicht in die Nähe kommen würde”, fügte sie hinzu. „Als er noch war, krabbelten Spinnen auf seinen Beinen.

Matt Lovenfosse, Einwohner von Kinchela Creek sagte CNN Dienstag, dass es immer noch regnete und sich das Hochwasser dem Haus seiner Familie näherte.

“Am Morgen sollte er drinnen sein und die Spinnen werden überall im Haus sein”, sagte er dem Laden und fügte hinzu, “die Bäume sind voller Schlangen.”

