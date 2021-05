SpaceX und die NASA verzögern die Rückkehr der Astronauten zur Erde bis Sonntag

Die Astronauten beim SpaceXDie Crew-1 Dragon-Kapsel soll nun am frühen Sonntag von der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde zurückkehren.

Die NASA und SpaceX haben die Rückkehr der Besatzung aufgrund des schlechten Wetters jetzt zweimal verzögert. Die vier Astronauten sollten ursprünglich am Mittwoch nach einer Operation im sechsten Monat zurückkehren.

“SpaceX und die NASA streben für Samstag, den 1. Mai um 20.35 Uhr EDT an, dass sich Dragon unabhängig von der EDT löst [ISS] und am Sonntag, dem 2. Mai, gegen 2:57 Uhr MEZ vor der Küste Floridas planschen… und damit seine erste sechsmonatige Einsatzmission zur Station abschließen “, heißt es auf der SpaceX-Website.

Die Entscheidung, die Landung der Besatzung zum zweiten Mal seit Mittwoch zu verschieben, erfolgt “nach einer Überprüfung der vorhergesagten Wetterbedingungen in Überlaufgebieten vor der Küste Floridas, bei der höhere Windgeschwindigkeiten als Rückgabekriterien vorhergesagt wurden”, heißt es in einem Blogbeitrag auf der NASA-Website. .

“Crew Dragon ist auf der Raumstation sehr gesund, und die Teams erwarten jetzt ideale Bedingungen, um am Wochenende zu planschen und sich zu erholen”, heißt es in dem Blogbeitrag.

Die NASA-Astronauten Mike Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker verließen zusammen mit dem Astronauten der Japan Aerospace Exploration Agency, Soichi Noguchi, am 15. November das Kennedy Space Center, als die Rakete Falcon 9 von SpaceX startete. Die Crew Dragon. Das Raumschiff kam am 17. November auf der ISS an.

“Dankbarkeit, Wunder, Verbindung”, schrieb Glover in einem Tweet am Freitag an seinem 45. Geburtstag. „Ich bin voll und motiviert von diesen Gefühlen an meinem Geburtstag, als meine erste Weltraummission zu Ende geht. Dieses umlaufende Labor ist ein wahrer Beweis dafür, was wir als Team erreichen können. Crew-1 ist bereit für unsere Rückkehr nach Hause! “”

Astronauten werden nach der Landung nach Cape Canaveral und Houston zurückkehren, und die Drachenkapsel wird laut SpaceX “für zukünftige bemannte Raumfahrtmissionen inspiziert und renoviert”.

Die wiederverwendbare Kapsel kann bis zu sieben Passagiere befördern und ist das erste private Raumschiff, das Menschen zur ISS transportiert. SpaceX arbeitete mit der NASA zusammen, um vollständig wiederverwendbare Startsysteme zu entwickeln, mit denen Menschen und Güter in den Weltraum geschickt werden können.

Zuschauer können die Rückkehr des Astronauten zur Erde live auf der SpaceX-Website, der NASA-Website, NASA TV und der NASA-App streamen.

“Dies wird der erste nächtliche Abstieg eines amerikanischen Raumfahrzeugs mit Besatzung sein, seit Apollo 8 am 27. Dezember 1968 mit den NASA-Astronauten Frank Borman, Jim Lovell und Bill Anders vor Tagesanbruch in den Pazifischen Ozean zurückgekehrt ist”, heißt es im NASA-Blog.

Crew-1 ist laut NASA die erste von sechs NASA-SpaceX-Missionen mit Besatzung, die darauf abzielen, Astronauten von amerikanischen Raketen auf amerikanischen Boden zu bringen.