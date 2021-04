SpaceX-Kapsel mit vier NASA-Astronauten an Bord der Docks der Internationalen Raumstation

Diese Mission, Crew-2 genannt, markiert den dritten bemannten Flug für Elon Musks Kompanie und den ersten, bei dem ein Raketentriebwerk und ein Raumschiff in Privatbesitz eingesetzt werden.

Die Astronauten starteten am Freitagmorgen vom Kennedy Space Center in Florida und verbrachten fast 24 Stunden damit, mit einer Geschwindigkeit von über 27.000 km / h zu umkreisen, während ihr Raumschiff Crew Dragon in Richtung der ISS manövrierte, die etwa 250 km über der Erde umkreiste.

Am Samstagmorgen stellte sich die Kapsel langsam auf und ließ sich nieder, um direkt mit einem der Häfen der Raumstation zu beginnen.

Ein Hauptaugenmerk der Astronautenmission liegt auf der Forschung mit “Tissue Chips” oder “kleinen Modellen menschlicher Organe, die verschiedene Zelltypen enthalten, die sich ähnlich wie im Körper verhalten”, und die NASA hofft, die Entwicklung von Medikamenten voranzutreiben Impfstoffe nach Angaben der Raumfahrtbehörde. Diese Arbeit baut auf jahrelangen Untersuchungen biologischer und anderer wissenschaftlicher Phänomene an Bord der ISS auf, in denen die Mikrogravitationsumgebung Wissenschaftlern ein besseres grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von etwas vermitteln kann. Kimbrough, McArthur, Pesquet und Hoshide schlossen sich bereits sieben Astronauten an Bord der Station an, von denen vier im November auf einer anderen SpaceX Crew Dragon-Kapsel ankamen. Damit sind derzeit 11 Mitarbeiter der Raumstation beschäftigt – eine der größten Besatzungen, die die ISS jemals beherbergt hat. Aber diese Zahl wird schnell auf sieben sinken, wenn vier der Astronauten, die an Bord waren, am 28. April per Anhalter von der Station nach Hause fuhren. Die NASA hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, das Personal an Bord der 21-jährigen Raumstation zu erhöhen, nachdem der Rückzug aus ihrem Space-Shuttle-Programm im Jahr 2011 das russische Sojus-Raumschiff als einzige Option verlassen hatte, um die Astronauten zur und von der ISS zu bringen. Die Vereinigten Staaten hatten Russland bis zu 90 Millionen Dollar pro Sitzplatz für diese Reisen gezahlt. SpaceX hat jahrelang im Rahmen eines Festpreisvertrags über 2,6 Milliarden US-Dollar an der Entwicklung seines Raumfahrzeugs Crew Dragon im Rahmen des Commercial Crew-Programms der NASA gearbeitet, das zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrtbehörde die Aufgabe hatte, eine Besatzung aufzubauen und zu testen -würdiges Raumschiff. privater Sektor. Boeing BA (( ((arbeitet unter einem ähnlichen Vertrag an der Entwicklung einer eigenen Kapsel für das Programm. Diese Kapsel namens Starliner befindet sich noch in der Testphase.) Die Mission ist ein Markenzeichen der Bemühungen von SpaceX, Weltraumhardware wiederzuverwenden, um die Kosten für die Raumfahrt zu senken. Die Crew Dragon-Kapsel mit dem Namen “Endeavour” und die Falcon 9-Rakete, die sie in die Umlaufbahn gebracht hat, sind bereits in den Weltraum geflogen. READ Das antarktische Eis zeigt Spuren von Marsmineralien Obwohl das Unternehmen in den letzten Jahren Dutzende Male bei Satelliten- und Frachtstarts Triebwerke und Raumschiffe neu gestartet hat, ist dies das erste Mal, dass das Unternehmen Ausrüstung für eine Mission mit Besatzung wiederverwendet.