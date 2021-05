Sollte Kanada die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking boykottieren? – Umfrage

Castanet Mitarbeiter – 17. Mai 2021 / 19:15 Uhr | Geschichte: 334254

Foto: Die kanadische Presse

Gruppen, die Menschenrechtsverletzungen gegen Minderheiten in China vorwerfen, fordern einen vollständigen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, was Druck auf das Internationale Olympische Komitee, Sportler, Sponsoren und Sportverbände ausüben könnte.

Eine Koalition, die Uiguren, Tibeter, Einwohner von Hongkong und andere vertritt, gab am Montag eine Erklärung ab, in der sie zum Boykott aufrief, um weniger wichtige Maßnahmen zu vermeiden, die als “diplomatische Boykotte” und neue Verhandlungen mit dem IOC oder China eingeleitet worden waren.

“Die Zeit für Diskussionen mit dem IOC ist vorbei”, sagte Lhadon Tethong vom Tibet Action Institute in einem exklusiven Interview mit The Associated Press. „Es können keine Spiele wie gewohnt oder Geschäfte wie gewohnt sein. weder für das IOC noch für die internationale Gemeinschaft. “”

Die Spiele in Peking sollen am 4. Februar 2022 eröffnet werden, nur sechs Monate nach dem Ende der verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio.

