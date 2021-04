Soll ich den Covid-Impfstoff in meinen Arm bekommen?

Um potenzielle Bedenken auszuräumen, können Menschen mit Brustkrebs in der Vorgeschichte den Oberschenkelschuss wählen lassen, wenn sie dies wünschen.

Menschen, die innerhalb von sechs Wochen nach ihrem Covid-19-Impfstoff eine Mammographie benötigen.

Impfungen gegen das Coronavirus können verursachen vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle oder in der Nähe des Schlüsselbeins, die in Mammographien als weiße Flecken erscheinen und mit einem Anzeichen von Krebs verwechselt werden können. das Brustbildgebungsunternehmen empfiehlt, dass Sie versuchen, Ihr Routine-Screening-Mammogramm vor Ihrer ersten Dosis des Covid-19-Impfstoffs oder mindestens einen Monat nach Ihrer zweiten Impfstoffdosis zu planen. Ein alternativer Plan wäre jedoch, stattdessen den Impfstoff in Ihren Oberschenkel zu bekommen.

Aktualisieren 29. April 2021 um 14.46 Uhr ET

“Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Injektion in den Oberschenkel zu einer Schwellung der Achsellymphknoten führt”, sagte Dr. Constance D. Lehman, Leiterin der Brustbildgebung am Massachusetts General Hospital, der New York Times Anfang dieses Monats.

Wenn Sie den Impfstoff lieber in Ihrem Arm haben und Ihre Mammographie bereits geplant haben, können Sie sich – zusammen mit Ihrem Impfstofftermin – an diesen Termin halten und Ihr Brustbildgebungszentrum rechtzeitig anrufen. «» Sagen Sie, wann Sie geimpft sind.

Wenn Sie den Covid-Impfstoff in den letzten sechs Wochen in Ihrem Arm hatten, erwartet Ihr Radiologe geschwollene Lymphknoten auf derselben Seite, auf der Sie den Impfstoff erhalten haben. Dies wäre ein normaler Befund, es sei denn, die Schwellung hält länger als sechs Wochen an oder es liegen andere klinische Probleme vor. In diesem Fall würden sie nach Bedarf mehr Bilder aufnehmen, sagte Frau Brunelle.

Welche Impfstellen bieten Oberschenkelinjektionen an?

Es könnte ein wenig Ausdauer dauern. Covid-19-Impfstellen bieten hauptsächlich Armimpfungen an: Sie sind schnell, effizient und Sie müssen keinen privaten Raum zum Ausziehen finden. Da die überwiegende Mehrheit der Menschen Injektionen in den Arm erhält, verfügen einige Impfstellen möglicherweise nicht über geschultes Personal, um in den Oberschenkel zu injizieren.

“Ich rate den Patienten nur, vorher anzurufen und der Impfklinik oder Apotheke mitzuteilen, dass sie den Oberschenkelimpfstoff anfordern”, sagte Frau Brunelle. „Ich rate den Patienten auch, dass der Patient das CDC-Regelungsdokument, in dem der Oberschenkel als alternative Stelle für beide aufgeführt ist, freigeben kann, wenn eine örtliche Einrichtung oder ein Arzt, der den Impfstoff verabreicht, den Oberschenkel nicht als zugelassenen alternativen Ort kennt. Pfizer und Modern Impfungen. “