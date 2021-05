“Sofort nicht mehr verwenden”: Ein größerer Rückruf von über 2,5 Millionen Tellern, Schalen und Bechern, die in IKEA-Filialen in ganz Kanada verkauft wurden, löst weltweit eine Warnung von Health Canada aus

Haben Sie einen Teller, eine Schüssel oder einen Becher von IKEA gekauft?

Wenn ja, sollten Sie überprüfen, ob dies nicht Teil davon ist wichtige Erinnerung veröffentlicht von Health Canada Mittwoch, 19. Mai.

Die zurückgerufenen Produkte sind Teller, Schalen und Tassen aus den Geschirrserien HEROISK und TALRIKA. Sie bestehen aus PLA-Material (Polymilchsäure oder Polylactid) aus nachwachsenden Kunststoffen in verschiedenen Farben. Der Artikelname (“HEROISK” oder “TALRIKA”), die Lieferantennummer “23348”, “Made in Taiwan” und “PLA” sind laut Health Canada in die Unterseite jedes Artikels eingegossen.

“Teller, Schalen und Tassen können während des Gebrauchs zerbrechen und Verbrennungen verursachen, wenn sie heiße Flüssigkeiten enthalten”, sagte Health Canada in seiner Rückrufwarnung.

Bis zum 13. Mai 2021 hatte das Unternehmen weltweit 123 Berichte über Geschirrbrüche erhalten: vier Berichte über Verletzungen und zwei Berichte über medizinische Hilfe, fügte Health Canada hinzu. Basierend auf der Gesamtzahl der Berichte stammte ein Bericht aus Kanada ohne Verletzung und ein Bericht aus den USA ohne Verletzung, sagte Health Canada.

Das Unternehmen gab an, dass 11.443 Einheiten des betroffenen Produkts in Kanada und ungefähr 148.000 Einheiten in den USA verkauft wurden. Weltweit wurden zwischen August 2019 und Mai 2021 rund 2,5 Millionen Einheiten verkauft.

In Kanada wurden die Produkte von IKEA in Burlington an Geschäfte verteilt, sagte Health Canada.

„Verbraucher sollten die Verwendung des zurückgerufenen Geschirrs sofort einstellen und das Produkt für eine vollständige Rückerstattung an IKEA Returns and Exchanges zurücksenden. Verbraucher werden aufgrund von COVID-Beschränkungen aufgefordert, die Öffnungszeiten und Öffnungen zu überprüfen. 19“, sagte Health Canada.

Weitere Informationen erhalten Verbraucher beim IKEA Customer Support Center unter 1-800-661-9807 oder online um auf Produktrückrufe zuzugreifen.

Hier sind Fotos einiger der zurückgerufenen Produkte:

IKEA hat eine eigene Erklärung zum kanadischen Rückruf abgegeben, in der das Risiko von “Bruch und Verbrennungen” hervorgehoben wird.

“IKEA fordert Kunden, die Teller, Schalen und Becher von HEROISK oder TALRIKA besitzen, dringend auf, diese sofort nicht mehr zu verwenden und sich an IKEA zu wenden, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten”, sagte das Unternehmen. „Kundensicherheit hat bei IKEA oberste Priorität. Alle unsere Produkte sind getestet und entsprechen den geltenden Standards und Gesetzen. Trotz dieser Teststandards haben wir Berichte erhalten, wonach einige HEROISK- und TALRIKA-Produkte versagen. Aufgrund der potenziellen Gefahr von Verbrennungen durch heißen Inhalt im Falle eines Bruchs rufen wir vorsorglich alle HEROISK- und TALRIKA-Teller, Schalen und Tassen zurück. “”