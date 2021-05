So verstecken Sie ein Objekt, um für eine Wärmebildkamera unsichtbar zu werden

Die theoretische Methode kann Objekte für eine Wärmebildkamera unsichtbar machen oder ein anderes Objekt nachahmen.

Spürst du die Hitze? Bei einer Wärmebildkamera, die Infrarotstrahlung misst, ist die Wärme, die wir fühlen können, sichtbar, z. B. die Hitze eines Reisenden auf einem Flughafen mit Fieber oder die Kälte eines undichten Fensters oder einer undichten Tür im Winter.

In einem Artikel veröffentlicht in Verfahren der Royal Society A: Mathematische, physikalische und technische Wissenschaften, eine internationale Gruppe angewandter Mathematiker und Physiker, darunter Fernando Guevara Vasquez und Trent DeGiovanni von der University of Utah, berichten über einen theoretischen Weg, um thermische Objekte nachzuahmen oder Objekte für thermische Messungen unsichtbar zu machen. Und es erfordert weder ein romulanisches Tarngerät noch Harry Potters Unsichtbarkeitsumhang. Die Forschung wird von der National Science Foundation finanziert.

Die Methode ermöglicht eine Feinabstimmung der Wärmeübertragung auch in Situationen, in denen sich die Temperatur im Laufe der Zeit ändert, sagen die Forscher. Eine Anwendung könnte darin bestehen, ein Teil, das Wärme in einem Stromkreis erzeugt (z. B. ein Netzteil), zu isolieren, um zu verhindern, dass es wärmeempfindliche Teile (z. B. eine Wärmebildkamera) stört. Eine andere Anwendung könnte in industriellen Prozessen sein, die eine genaue zeitliche und räumliche Temperaturregelung erfordern, beispielsweise durch Steuerung der Abkühlung eines Materials, so dass es auf eine bestimmte Weise kristallisiert.

Sehen Sie sich hier eine Visualisierung an, wie die Methode ein drachenförmiges Objekt verbirgt:

Von links nach rechts: 1. Temperatur einer Platte, die zum Zeitpunkt t = 0 einer Punktquelle ausgesetzt wurde (dies kann beispielsweise ein Laserpuls sein). 2. Plattentemperatur mit einem vorhandenen „Drachen“ -Objekt. Wie Sie sehen können, werden Isothermen oder Temperaturkonturen durch das Vorhandensein des Objekts verzerrt, und dies kann von einem Beobachter verwendet werden, um den Flügel zu erkennen und zu lokalisieren. 3. Das Drachenobjekt ist von unserem aktiven Umhang umgeben. Jetzt sehen die Isothermen genauso aus wie für den Fall, dass das Objekt nicht vorhanden ist, wodurch das Drachenobjekt verborgen wird. Bildnachweis: Fernando Guevara Vasquez / Universität von Utah

Oder sehen Sie hier, wie es für ein Homer Simpson-förmiges Objekt funktioniert:

Von links nach rechts: 1. Temperatur einer Platte, die zum Zeitpunkt t = 0 der Punktquelle ausgesetzt ist (dies kann beispielsweise ein Laserpuls sein). 2. Plattentemperatur mit einem Objekt vorhanden. Wie Sie sehen können, werden Isothermen oder Temperaturkonturen durch das Vorhandensein des Objekts verzerrt, und dies kann von einem Beobachter verwendet werden, um das Objekt zu erkennen und zu lokalisieren. 3. Das Objekt ist von unserem aktiven Umhang umgeben. Jetzt sehen die Isothermen genauso aus wie in dem Fall, in dem das Objekt nicht vorhanden ist, wodurch das Objekt ausgeblendet wird. Bildnachweis: Fernando Guevara Vasquez

Verdeckungs- oder Unsichtbarkeitsgeräte waren lange Zeit Teil fiktiver Geschichten, aber in den letzten Jahren haben Wissenschaftler und Ingenieure untersucht, wie Science-Fiction in die Realität umgesetzt werden kann. Ein Ansatz, bei dem Metamaterialien verwendet werden, biegt das Licht, um ein Objekt unsichtbar zu machen.

So wie unsere Augen Objekte sehen, wenn sie Licht emittieren oder reflektieren, kann eine Wärmebildkamera ein Objekt sehen, wenn sie Infrarotstrahlung emittieren oder reflektieren. In mathematischen Begriffen könnte ein Objekt für eine Wärmebildkamera unsichtbar werden, wenn die um ihn herum angeordneten Wärmequellen die Wärmeübertragung nachahmen könnten, als ob das Objekt nicht vorhanden wäre.

Neu im Ansatz des Teams ist, dass es Wärmepumpen anstelle von speziell entwickelten Materialien verwendet, um Objekte zu verstecken. Ein einfaches Haushaltsbeispiel für eine Wärmepumpe ist ein Kühlschrank: Um Lebensmittel zu kühlen, pumpt sie Wärme von innen nach außen. Die Verwendung von Wärmepumpen ist viel flexibler als die Verwendung sorgfältig entworfener Materialien, sagt Guevara. Zum Beispiel können Forscher ein Objekt oder eine Quelle als ein völlig anderes Objekt oder eine andere Quelle erscheinen lassen. “Zumindest unter dem Gesichtspunkt der thermischen Messung”, sagt Guevara, “können sie einen Apfel wie eine Orange erscheinen lassen.”

Die Forscher haben die mathematische Arbeit geleistet, die erforderlich ist, um zu zeigen, dass es mit einem Ring von Wärmepumpen um ein Objekt möglich ist, ein Objekt thermisch zu verbergen oder die thermische Signatur eines anderen Objekts nachzuahmen.

Die Arbeit bleibt umstritten, sagt Guevara, und die Simulationen gehen von einer Punktwärmequelle aus, die das Objekt reflektiert oder um dieses herum biegt – das thermische Äquivalent einer Taschenlampe in einem dunklen Raum.

Die Temperatur dieser Sondenquelle muss im Voraus bekannt sein, ein Nachteil der Arbeit. Der Ansatz ist jedoch für die derzeitige Technologie erreichbar, indem kleine Wärmepumpen verwendet werden, die als Peltier-Elemente bezeichnet werden und Wärme transportieren, indem ein elektrischer Strom durch einen Metall-Metall-Übergang geleitet wird. Peltier-Elemente werden bereits häufig in Verbraucher- und Industrieanwendungen eingesetzt.

Die Forscher stellen sich vor, dass ihre Arbeit dazu verwendet werden könnte, die Temperatur eines Objekts in Raum und Zeit präzise zu steuern, was zum Schutz elektronischer Schaltkreise Anwendung findet. Die Ergebnisse, so die Forscher, könnten auch auf eine präzise Arzneimittelabgabe angewendet werden, da die Mathematik der Wärmeübertragung und -diffusion der Mathematik der Arzneimittelübertragung und -diffusion ähnlich ist. Und sie fügen hinzu, dass die Mathematik des Lichtverhaltens in diffusen Medien wie Nebel auch zu Anwendungen in der visuellen Tarnung führen könnte.

Referenz: “Aktive thermische Tarnung und Nachahmung” von Maxence Cassier, Trent DeGiovanni, Sébastien Guenneau und Fernando Guevara Vasquez, 12. Mai 2021, Verfahren der Royal Society A: Mathematische, physikalische und technische Wissenschaften.

DOI: 10.1098 / rspa.2020.0941

Neben Guevara und DeGiovanni hat Maxence Cassier, CNRS-Forscher am Fresnel-Institut in Marseille, Frankreich und Sébastien Guenneau, CNRS-Forscher, UMI 2004 Abraham de Moivre-CNRS, Imperial College London, London, Vereinigtes Königreich Mitautor der Studie.