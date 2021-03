Simulierte Lavaströme zeigen die Bewegung von Magma auf kleinen Weltraumfelsen

Künstlerische Darstellung der metallischen Welt Psyche. NASA



Während sich die NASA darauf vorbereitet, die Psyche-Mission im Jahr 2022 in den Weltraum zu schicken, sagen uns Simulationen auf der Erde, was der Planet finden kann, wenn er zu seinem ersten kleinen Weltraumfelsen fliegt.

Psyche hat die Mission, uns mehr über das junge Universum zu erzählen, als es reichlich Asteroiden und Kometen gab und die Planeten gerade wuchsen. Das Hauptziel des Raumfahrzeugs wird 16 Psyche sein, ein seltener metallischer Asteroid, der die Sonne zwischen Mars und Jupiter umkreist (der Ort des Asteroidengürtels des Sonnensystems).

“Wissenschaftler fragen sich, ob Psyche ein exponierter Kern eines primitiven Planeten sein könnte, der vor Milliarden von Jahren aufgrund einer Reihe gewaltsamer Kollisionen seine felsigen Außenschichten verloren hat”, sagte die NASA in einem Bericht. 16 Psyche Fact Sheet.

Diese Mission wird das erste Mal sein, dass wir uns eine metallische Welt so genau ansehen, und eines der verbleibenden Rätsel war, wie verschiedene Arten von Lava über eine Welt fließen, die aus Metall besteht, anstatt über das normalerweise untersuchte Gestein und Eis. Das Lava-Projekt der Syracuse University stellt Lavaströme unter kontrollierten Bedingungen in einem Ofen wieder her und setzt diese Bemühungen nun in dieser seltsamen neuen Welt ein.

Das Team führt derzeit Experimente zum “Schienenvulkanismus” durch, bei denen sich Metallflüsse trennen und mit den häufigsten Basaltflüssen interagieren. Das Team stellte fest, dass metallische Lavaströme zehnmal schneller flossen und sich auch feiner ausbreiteten als Balsaltströme. Sie können den Unterschied an den “charakteristischen geflochtenen Kanälen” erkennen, die in den Metallströmungen entstehen, sagte das Team in einer Erklärung.

Ein eisenreicher (gelber) metallischer Lavastrom, der aus basaltischer Lava (orange) an der Lava von Syrakus austritt … [+] Projekt. Die Bodensubstanz ist Sand. Syracuse Lava Projekt



“Obwohl dies ein Pilotprojekt ist, können wir noch einige Dinge sagen”, sagte die Hauptautorin Arianna Soldati, Assistenzprofessorin für Meeres-, Land- und Atmosphärenwissenschaften am Carolina State of the North, in einer Pressemitteilung aus Syrakus.

„Wenn es auf Psyche 16 Vulkane gäbe – oder einen anderen metallischen Körper – würden sie sicherlich nicht wie der steile Berg aussehen. Fuji, ein ikonischer terrestrischer Vulkan. Stattdessen hätten sie wahrscheinlich sanfte Hänge und breite Kegel. So würde ein Eisenvulkan entstehen – durch dünne Bäche, die sich über größere Entfernungen erstrecken. “”

Die Herausforderung besteht natürlich darin, dass wir versuchen, Dinge in einer fernen Welt zu simulieren, die wir nur durch Teleskope gesehen haben. Was wir auf der Erde sehen, wo die Bedingungen sehr unterschiedlich sind, ist möglicherweise nicht das, was wir tatsächlich in einer winzigen Welt mit geringer Schwerkraft, ohne Atmosphäre und einer anderen Formationsgeschichte finden.

“Flüsse, die reich an geschmolzenem Eisen sind, sind wahrscheinlich auf einigen Planetenkörpern aufgetreten, wurden jedoch noch nicht beobachtet”, warnte der Studienteilnehmer Jeff Karson, Präsident der Geo- und Umweltwissenschaften in Syrakus, in derselben Pressemitteilung. “Unsere Experimente zeigen, wie sie sich verhalten und welche Oberflächenmerkmale sie erzeugen könnten.”

Ein forschungsbasierter Artikel war veröffentlicht in Nature Communications.