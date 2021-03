Shiffrin läuft für die Weltcup-Slalomkugel

Mikaela Shiffrin beendet die Saison an diesem Wochenende mit dem letzten Weltcup-Slalom und Riesenslalom an diesem Wochenende. (AP-Datei Foto / Gabriele Facciotti)



Wir haben vielleicht die Lösung für alle Probleme Colorados mit den Skibedingungen und der Schneedecke gefunden – veranstalten Sie einfach das Weltcup-Finale.

Lenzerheide, Schweiz, wird von Schnee getroffen, der jeden Puderhund in Eagle County zum Sabbern bringen würde, aber die Zeit tötet das dramatische Finale der Saison.

Zu viel Schnee – eine philosophische Frage: Ist es so etwas? – die Abfahrten der Männer und die Super-Gs der Frauen abgesagt, was die Verfolgung der Frauen-Weltmeisterschaft erheblich verändert hat. Ohne Sprintrennen hat die Schweizerin Lara-Gut-Behrami keine realistischen Chancen, die Slowakein Petra Vlhova einzuholen, die im Slalom am Samstag oder im Riesenslalom am Sonntag die Gesamtwertung mit den Top 15 gewinnen wird.

Während Vlhova den großen Globus gewinnen wird, indem sie ihre Skitipps den Berg hinunter zeigt, ist die Slalom-Verfolgung immer zu gewinnen, wenn sie jemals in der Schweiz Rennen fahren.

Der Weltcup-Slalom erzielt Punkte vor dem letzten Rennen in der Disziplin am Samstag (Screenshot, fis-ski.com)



Vlhova führt mit Katharina Liensberger (590) und Mikaela Shiffrin (575) zu 612 Punkten. Die einfachste und realistischste Möglichkeit für Shiffrin, den Globus zu gewinnen, besteht darin, dass sie am Samstag den Slalom gewinnt, Liensberger Zweiter und Vlhova Dritter wird.

Mit 100 Punkten für den ersten, 80 für den zweiten und 60 für den dritten gewann Shiffrin 40 Punkte auf Vlhova und 20 auf Liensberger. Shiffrin liegt mit 37 Punkten Rückstand auf Vlhova und mit 15 Punkten auf Liensberger. Das Podium ist also perfekt für Shiffrin-Istas.

Dieses hypothetische Podium hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass es kein Kuchen am Himmel ist. Nur fünf Frauen standen in diesem Jahr auf einem Weltcup- / Weltmeisterschafts-Slalom-Podium (bisher neun Rennen). Dies sind Liensberger (acht Mal) Shiffrin (sieben Mal) Vlhova (sechs Mal), die Schweizerin Michelle Gisin und Wendy Holdener (je drei Mal).

In Anbetracht dieser Statistiken ist ein Podium von Liensberger, Shiffrin und Vlhova eine mathematische Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen nur Liensberger und Shiffrin, um die Plätze zu wechseln.

Skifahren Sie gut, Mikaela, und lassen Sie die Späne fallen.

Gut gemacht, Hannes

Die letzte Woche der Weltmeisterschaft bringt in der Regel eine Welle von Schulabbrechern mit sich, im März jedoch weniger, da die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking elf Monate entfernt sind.

Der Österreicher Hannes Reichelt gab jedoch am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt und wir begrüßen ihn. Der heute 40-jährige Reichelt war Teil der Super-G Birds of Prey-Tradition und brachte zum ersten Mal auf der Weltcup-Tour Gewinner hervor. Einige dieser Gewinner sind Antworten auf triviale Fragen und wurden nie wieder gesehen (zum Beispiel die Norwegerin Bjarne Solbakken im Jahr 2003).

Reichelt startete seine Karriere mit seinem Sieg hier am 1. Dezember 2005, dem ersten von drei (2007 und 2014) in Beaver Creek, ganz zu schweigen von Super-G-Gold hier auf den Welten 2015. Niemals „der nächste“ große österreichische Pilot Reichelt, dessen skiverrückte Nation danach strebt, hatte immer noch die Gabe, die Großen zu gewinnen.

In Anbetracht der Tatsache, dass einige Rennen nur ebener sind als andere, beendete Reichelt die Abfahrtssiege in Kitzbühel (Österreich, Wengen (Schweiz) und Garmisch (Deutschland) (zweimal).

Glückliche Landungen, Hannes.