Sharon Stone, 63, trägt knallgelben Bikini: “Happy Summer”

Sharon Stone feierte den Sommer mit einem knallgelben Bikini. (Foto: REUTERS / Mario Anzuoni)

Sharon stone ist in sonniger Stimmung – genau wie ihr Badeanzug.

Am Samstag posierte der 63-jährige Star in einem leuchtenden Gelb Bikini für ein Instagram, das einen “glücklichen Sommer” feiert.

Das Foto zeigt die Oscar-nominierte Schauspielerin ungeschminkt mit kurzgeschnittenen blonden Haaren. Schau es dir gut an und du wirst es auch sehen eine seiner geliebten französischen Bulldoggen einen Auftritt und veranlasste den Schauspieler Leslie Jordan zu einem Scherz: “Selbst der Hund weiß, dass Sie es haben.”

Stones Sommerpost erhielt viele weitere bewundernde Antworten, darunter Kate Hudson, Andie Macdowell, Mariska Hargitay, Lisa Rinna und Paulina Porizkova.

Designerin Vera Wang nannte Stone einen “Lichtstrahl”, während Jamie Lee Curtis “OK … NUR … WOW” kommentierte.

Während Urinstinkt Der Star hat offen über ihren Status als Sexsymbol gesprochen, sie teilte erst kürzlich eine schockierende Erfahrung mit, bei der ein Chirurg es auf sich nahm, ihr ohne ihre Zustimmung Brustimplantate während eines Eingriffs zur Entfernung gutartiger Tumoren in seiner Brust zu setzen.

“Er hatte meinen Körper ohne mein Wissen oder meine Zustimmung verändert”, sagte Stone über den Vorfall von 2001, den sie in ihren neuen Memoiren The Beauty of Living Twice enthüllte. Der Chirurg erklärte ihr später, dass er “glaubte, dass ich mit größeren und schöneren Brüsten besser dran wäre”.

