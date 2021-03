Sham Al-Ghamdi macht einen weiteren Schritt, um Saudi-Arabiens erster internationaler Schiedsrichter zu werden

DUBAI: Der Abu Dhabi International Pro 2021 endete am Samstag in der Jiu-Jitsu Arena. Kämpfer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien und Kolumbien führten die Gewinnerliste unter den 500 lokalen und internationalen Teilnehmern der zweitägigen Veranstaltung an.

Der Abu Dhabi International Pro, ein wichtiger Stopp auf der Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) -Tour, wurde von der Jiu-Jitsu-Föderation der Vereinigten Arabischen Emirate (UAEJJF), dem Dachverband des Sports in den Vereinigten Arabischen Emiraten, organisiert und beherbergte Männer und weiße Frauen sowie Blau Gürtel am ersten Tag, während lila, braune und schwarze Gürtel am zweiten Tag im Mittelpunkt standen.

Der Abu Dhabi International Pro, der unter dem Motto „Road to Recovery“ organisiert wurde, bot den Athleten eine Plattform, um sich auf die größte und prestigeträchtigste Meisterschaft im Jiu-Jitsu-Weltkalender vorzubereiten, die 12. Ausgabe der Abu Dhabi Professional Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft 6.-9. April 2021.

Dieses Wochenende vertreten Jiu-Jitsu-Kämpfer Brasilien, Kolumbien, Russland, Jordanien, Ägypten, Syrien, Pakistan, Palästina, El Salvador, Israel, Ukraine, Kirgisistan, Indien, Frankreich, Kanada, Aserbaidschan, Marokko, Afghanistan, Libanon, Usbekistan, Serbien, Irland, Bahrain, Italien, Schweden, Tadschikistan, Iran, Philippinen und Irak.

Lokale Athleten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben gezeigt, wie stark sie auf der Weltbühne geworden sind, und mit 43.410 Punkten und 86 kombinierten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei den jugendlichen, erwachsenen sowie männlichen und weiblichen Meistern die Tabellenführung übernommen. Brasilianische Athleten belegten mit 32.300 Punkten und 65 Medaillen den zweiten Platz in der Gesamtwertung, während ihre südamerikanischen Landsleute Kolumbien mit 20 Medaillen und 10.500 Punkten den dritten Platz belegten.

“Die VAE Jiu-Jitsu Federation hat uns die Möglichkeit gegeben, nach einem schwierigen Jahr mit der Pandemie wieder auf der Matte anzutreten”, sagte Pedro Alexander (69 kg) aus Brasilien, der die Goldmedaille in der Kategorie der schwarzen Gürtel der männlichen Meister gewann .

„Ich habe viel für diese Meisterschaft trainiert und die harte Arbeit hat sich gelohnt. Abu Dhabi hat erneut bewiesen, warum es die Hauptstadt des Jiu-Jitsu ist, mit seiner Fähigkeit, eine solche internationale Meisterschaft erfolgreich auszurichten und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.

Im Wettbewerb der Best Academy dominierte der Commando Group Club das Podium mit 21.450 Punkten vor dem Sharjah Self-Defense Sports Club (19.950 Punkte) und dem Al Ain Jiu-Jitsu Club (17.200 Punkte).

Nachdem Wadima Alyafei vom Al Ain Jiu-Jitsu-Club am zweiten Tag Gold in der 49-kg-Division für erwachsene Frauen gewonnen hatte, sagte er: „Wir haben heute als Jiu-Jitsu-Spieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bewiesen, dass wir in der Lage sind, uns jedem auf der Welt zu stellen . . Der heutige Sieg ist ein wichtiger Meilenstein, der uns näher zusammenbringt und unsere Vorbereitung auf die professionelle Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi im nächsten Monat stärkt. Der Abu Dhabi International Pro bot uns eine großartige Gelegenheit, vollständig zu verstehen, was es braucht, um unter strengen Vorsichtsmaßnahmen für Gesundheit und Sicherheit an einer internationalen Meisterschaft teilzunehmen.

Mayed Al Shehhi (62 kg) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der das Gold in der Blue Belt Division gewann, sagte, die Erfahrung mit der Teilnahme an einem hochqualitativen Feld sei äußerst vorteilhaft und erlaube ihm, alle seine Fähigkeiten zu testen.

“Das Turnier war eine großartige Erfahrung, da wir eine sehr starke Beteiligung hatten”, sagte er.

„Ich freue mich, mit einer Goldmedaille in der 62-kg-Kategorie abschließen zu können, insbesondere nach einigen harten Kämpfen. Die Erfahrung mit der Teilnahme an diesem Turnier wird mir helfen, meine Vorbereitungen für die nächste professionelle Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi zu optimieren “, sagte er.

Marwa Al Hosani gewann die Goldmedaille in der 70-kg-Kategorie in der Erwachsenen-Blue-Belt-Division und sagte: „Ich bin nur froh, dass ich die Gelegenheit hatte, Erfahrungen im Wettbewerb zu sammeln und einige Techniken zu verfeinern, an denen ich gearbeitet habe. Die Mentalität im Training und bei Wettkämpfen ist sehr unterschiedlich und ich bin sehr froh, dass ich auch unter Druck nach meinen Plänen antreten konnte.