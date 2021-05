SESTO Robotics expandiert nach Europa und zielt auf Deutschland, Österreich und die Schweiz ab

Erstes in Singapur ansässiges Robotikunternehmen, das autonome mobile Roboterlösungen (AMR) für die intelligente Fertigung in der Pharma- und Gesundheitsbranche in Europa anbietet

Singapurs führendes autonomes mobiles Roboterunternehmen SESTO Robotics (SESTO) ist in Zusammenarbeit mit dem deutschen Automatisierungsspezialisten Baumüller nach Europa expandiert, um sein Flaggschiffprodukt AMR SESTO Magnus (Magnus) nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zu bringen. SESTO ist das erste in Singapur ansässige Robotikunternehmen, das autonome mobile Roboterlösungen für intelligente Fertigung in Europa anbietet.

Magnus wurde in Singapur entwickelt und hergestellt und wurde speziell für die Navigation in platzsparenden Einrichtungen entwickelt. Es kann autonom in Räumen mit einer Breite von nur 0,9 Metern fahren und dabei Hindernissen auf seinem Weg ausweichen. Dank seiner Zwei-Wege-Fähigkeit bei gleicher Geschwindigkeit kann der AMR aus Sackgassen herausfahren, ohne pünktlich abbiegen zu müssen.

„Durch unsere Partnerschaft mit Baumüller werden wir unsere in Singapur entwickelte AMR-Lösung in die Fertigungs-, Pharma- und Gesundheitsbranche in Europa bringen. Mit Magnus wird Baumüller Unternehmen dabei unterstützen, den Materialtransport für eine Vielzahl von Anwendungen zu automatisieren, einschließlich Intralogistik, Maschinenmontage, Test- und Diagnosetechnologie “, sagte Ang Chor-Chen, Generaldirektor von SESTO Robotics.

SESTO Robotics ist das einzige Robotikunternehmen, das Baumüller mit AMRs beliefert. Baumüller bietet eine umfassende Suite intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, mit denen Unternehmen in jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine maßgeschneiderte Automatisierungslösungen implementieren können. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, die von der Systemtechnik über den Kundendienst bis zur Zustandsüberwachung reichen.

„Die Vielseitigkeit von SESTO Magnus ermöglicht unbegrenzte Konfigurationen auf einer einzigen eigenständigen Plattform. Durch Hinzufügen wertvoller Anpassungen zu Magnus wie kollaborativen Robotern, UV- und Ozondesinfektionsgeräten, Scherenhebetischen, intelligenten Regalsystemen und anderen Nutzlasten, die bei Magnus individuell implementiert werden können, helfen wir Branchen wie Fertigung, Pharmazie und Gesundheitswesen, die Vorteile von zu nutzen Automatisierung “, fügte er hinzu. .

Magnus wird von der exklusiven benutzerfreundlichen Oberfläche von SESTO unterstützt und kann problemlos für den Materialtransport mit einem Tablet oder Laptop bereitgestellt werden. Der Roboter bietet eine hohe Betriebszeit von bis zu zehn Stunden mit einer einzigen Ladung und eine schnelle Batterieladung in drei Stunden.