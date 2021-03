Seltsamer als Fiktion: Ex Machina: Können Roboter verwendet werden, um Geschichten zu schreiben?

Chennai ::

Aus den Tiefen des globalen Cloud-Computing setzte sein Co-Autor – ein Schreibalgorithmus namens CTRL – die Geschichte fort: “Hey Mann, Sie haben vor nichts Angst.” Dies war anscheinend CTRLs Vision der Handlung. Kehlmann versuchte, auf dem richtigen Weg zu bleiben, indem er antwortete: “Das stimmt, aber was die Wohnung betrifft …” Sein Co-Autor hörte auf zu kooperieren. Kehlmann beschrieb diese Experimente mit automatischer Prosa im Februar in seiner ersten „Stuttgarter Rede über die Zukunft“, einer neuen Vorlesungsreihe, in der führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Politik über die Zukunft nachdenken.

Seine Rede “Mein Algorithmus und ich” wird jetzt auch in Buchform veröffentlicht. Dort erzählt Kehlmann von seinen schriftstellerischen Erfahrungen mit AI während eines Besuchs im Silicon Valley im Februar, wo er CTRL und seinen Schöpfer Bryan McCann traf. Kehlmann sieht das Geschäft mit dem Schreiben von Geschichten nicht als Misserfolg an, weil es mehrere wunderschön absurde Fragmente hervorgebracht hat. Aber KI neigt dazu, gegen eine Wand zu stoßen, wenn es um Intrigen oder Charakterentwicklung geht. Kehlmann sieht ihn als desorientierten „Zweitnutzer“ von menschlich geschriebenem Text.

“Sie werden feststellen, dass niemand zu Hause ist”, sagte Kehlmann in seinem prägnanten Stil über seine Erfahrung im Umgang mit solch einer “unempfindlichen” Problemlösungseinheit. ” Im Februar übertrug das Svanda-Theater in Prag live die virtuelle Premiere des Stücks AI: Wenn ein Roboter ein Stück schreibt. Von einer Gruppe von Linguisten, die mit Computer- und Theaterexperten zusammenarbeiten, vorgestellt, wurden 90% des Stücks von AI geschrieben. Auch hier wurden völlig absurde Drehungen und Wendungen eingeführt, aber der Algorithmus spuckte dann eine kryptische Aussage aus den Tiefen seines “Unbewussten” aus, wie Kehlmann es nennt. „Ich werde dir das Geheimnis der Komödie erzählen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will “, sagt er.

Bei der Erstellung von CTRL wurde es teilweise mit Text von der beliebten Social-Media-Plattform Reddit trainiert. Die Plattform verfügt über Diskussionsforen für fast jedes Thema, einschließlich einiger, die anstößig werden können und deren Algorithmen wie STRG sich „abkoppeln“ können, um Hassreden zu replizieren. KI hat kein angeborenes Verständnis dafür, was Menschen für unangemessen halten.

Zweitens hat die KI keine Vorstellung von sprachlicher Subtilität. Trotz aller Daten, die zum Trainieren verwendet wurden, kann die KI weder Humor noch Metapher verstehen. Es würde Kontextwissen erfordern, einen Katalog von Gefühlen und Erfahrungen, die im Laufe der Zeit aufgebaut wurden. Was können Algorithmen also tun? Sie können statistisch normale Texte sehr gut berechnen und produzieren. Zum Beispiel folgt auf das Wort “I” in einem Text eher das Wort “glauben”, wie es beispielsweise bei prädiktiven Textfunktionen auf dem Telefon vorkommt. Aber ein Algorithmus hat immer noch Schwierigkeiten, Wörter wie “Gift” oder “Lampe” zu platzieren, erklärte Kehlmann.

Kehlmann fügt hinzu, dass es der KI an “narrativer Konsistenz” mangele. Der tschechische Linguist Rudolf Rosa, der Teil des Teams hinter dem Prager Spiel war, nennt es einen „Mangel an Konstanz“. In ihrer jetzigen Form spricht die KI auch eine Essenz des Geschichtenerzählens nicht an: die Handlung. Diese zentrale Erzählfunktion erfordert mehr als nur das Aneinanderreihen von Wörtern und Phrasen nach Wahrscheinlichkeit.

Dieser Artikel wurde von der Deutschen Welle geliefert