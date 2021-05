Schweine und Nagetiere können durch ihr Gesäß atmen

Nagetiere und Schweine teilen mit einigen Wasserorganismen die Fähigkeit, ihren Darm zur Atmung zu nutzen. Dies geht aus einer Studie hervor, die am 14. Mai in der Zeitschrift veröffentlicht wurde Mit. Die Forscher zeigten, dass die Verabreichung von gasförmigem Sauerstoff oder sauerstoffhaltiger Flüssigkeit durch das Rektum zwei Säugetiermodellen für Atemversagen eine wichtige Rettung bot.

“Künstliche Atemunterstützung spielt eine wesentliche Rolle bei der klinischen Behandlung von Atemversagen aufgrund schwerer Krankheiten wie Lungenentzündung oder akutem Atemnotsyndrom”, sagt der leitende Studienautor Takanori Takebe (@TakebeLab) von der Tokyo Medical and Dental University und dem Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. “Obwohl Nebenwirkungen und Sicherheit beim Menschen sorgfältig abgewogen werden müssen, bietet unser Ansatz möglicherweise ein neues Paradigma für die Unterstützung kritisch kranker Patienten mit Atemstillstand.”

Mehrere Wasserorganismen haben einzigartige Darmatmungsmechanismen entwickelt, um unter sauerstoffarmen Bedingungen mit anderen Organen als der Lunge oder den Kiemen zu überleben. Zum Beispiel verwenden Seegurken, Süßwasserfische, sogenannte Schmerlen, und einige Süßwasserwels ihren Darm zum Atmen. Es wurde jedoch ausführlich diskutiert, ob Säugetiere ähnliche Fähigkeiten haben.

In der neuen Studie liefern Takebe und Kollegen Hinweise auf die Darmatmung bei Ratten, Mäusen und Schweinen. Zunächst entwickelten sie ein Darmgasentlüftungssystem, um reinen Sauerstoff durch das Rektum von Mäusen zu liefern. Sie zeigten, dass ohne das System keine Maus 11 Minuten unter extrem sauerstoffarmen Bedingungen überlebte. Bei der Darmgasbeatmung erreichte mehr Sauerstoff das Herz und 75% der Mäuse überlebten 50 Minuten unter normalerweise tödlichen Bedingungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt.

Da das Darmgasentlüftungssystem einen Abrieb der Darmmuskulatur erfordert, ist dies insbesondere bei kritisch kranken Patienten klinisch unwahrscheinlich. Daher haben Forscher auch eine Alternative auf Flüssigkeitsbasis unter Verwendung von Perfluorchemikalien entwickelt, die mit Sauerstoff angereichert sind. Es wurde bereits klinisch gezeigt, dass diese Chemikalien beim Menschen biokompatibel und sicher sind.

Das Darmflüssigkeits-Beatmungssystem hat Nagetieren und Schweinen therapeutische Vorteile gebracht, die nicht tödlichen Bedingungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt ausgesetzt sind. Mäuse, die eine Darmbeatmung erhielten, konnten in einer 10% igen Sauerstoffkammer weiter laufen, und im Vergleich zu Mäusen, die keine Darmbeatmung erhielten, erreichte mehr Sauerstoff ihr Herz. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei Schweinen. Die Flüssigkeitsdarmbeatmung kehrte die Blässe und Kälte der Haut um und erhöhte ihren Sauerstoffgehalt, ohne offensichtliche Nebenwirkungen hervorzurufen. Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass diese Strategie bei der Abgabe von Sauerstoff, der in den Kreislauf gelangt, wirksam ist und die Symptome eines Atemversagens in zwei Modellsäugetiersystemen lindert.

Mit Unterstützung der japanischen Agentur für medizinische Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19[feminine) pandémique, les chercheurs prévoient d’étendre leurs études précliniques et de poursuivre les étapes réglementaires pour accélérer le chemin vers la traduction clinique.

“Le récent SRAS-CoV-2 La pandémie écrase le besoin clinique de ventilateurs et de poumons artificiels, ce qui entraîne une pénurie critique d’appareils disponibles et met la vie des patients en danger dans le monde entier », déclare Takebe. «Le niveau d’oxygénation artérielle fourni par notre système de ventilation, s’il est mis à l’échelle pour une application humaine, est probablement suffisant pour traiter les patients souffrant d’insuffisance respiratoire sévère, fournissant potentiellement une oxygénation vitale.»

Référence: «La ventilation entérale chez les mammifères améliore l’insuffisance respiratoire» par Ryo Okabe, Toyofumi F. Chen-Yoshikawa, Yosuke Yoneyama, Yuhei Yokoyama, Satona Tanaka, Akihiko Yoshizawa, Wendy L. Thompson, Gokul Kannan, Eiji Kobayashi, Hiroshi Date et Takanori Takebe, 14 mai 2021, Avec.

