Schwarzer Pilz – Neues Symptom bei Diabetikern Covid

Wir haben weltweit einen Überschuss an Coronavirus-Symptomen und heute müssen wir noch ein weiteres schreckliches Symptom berücksichtigen. Fast 40 Fälle von Mukormykose, auch als schwarzer Pilz bekannt, wurden in Gujarat unter denjenigen gemeldet, die sich von Covid-19 erholt haben. Und acht Menschen haben dadurch in Surat ihr Augenlicht verloren. Der plötzliche Verlust des Sehvermögens verursacht bei Patienten Angstzustände.

Mukormykose, eine Pilzinfektion, ist jedoch immer noch keine “große Epidemie” im Land. Dieses Symptom tritt normalerweise bei Patienten mit Covid-19 auf, die Diabetiker sind. Der schwarze Pilz wird durch einen Pilz namens Mucor verursacht, der sich auf feuchten Oberflächen befindet. Bisher haben wir über Menschen mit Diabetes berichtet, und es kommt selten vor, dass bei einer Person ohne Diabetes eine Mukormykose auftritt.

Die Wirkung des schwarzen Pilzes ist dominant, unabhängig davon, ob ein Diabetiker Immunsuppressiva, Steroide oder Krebs einnimmt. Diese Patienten sollten es vermeiden, nassen Oberflächen ausgesetzt zu werden. Aufgrund einiger Medikamente, die bei Patienten mit Covid verwendet werden, wie Dexamethason, Prednisolon, Methylprednisolon, Dexona usw., unterdrücken die darin enthaltenen Verbindungen das Immunsystem und verursachen bei Diabetikern Pilzbefall.

Wenn einem mit Covid infizierten Diabetespatienten Sauerstoff zugeführt wird, der einen Luftbefeuchter enthält, der Wasser enthält, steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit, an einer Pilzinfektion zu erkranken. Wenn der Pilz angreift, ist es wichtig, sofort behandelt zu werden. Wenn sie jedoch unbehandelt bleiben oder die Behandlung verzögert wird, kann die Krankheit zu einem Verlust des Sehvermögens führen und in einigen Fällen die Sterblichkeit erhöhen.

Apropos schwarzer Pilz: Es tritt drei Tage nach der Genesung von der Covid-19-Infektion auf. Ausgehend von der Nasennebenhöhle dringt sie in die Augen ein, haben HNO-Experten gesagt. In den nächsten 24 Stunden kann der schwarze Pilz zum Gehirn gelangen. Der Pilz ist absolut behandelbar und dem Patienten werden Antimykotika wie Amphotericin B, Posaconazol oder Isavuconazol verschrieben. Diese Medikamente können oral oder intravenös eingenommen werden. Die Infektion erfordert auch eine Operation, um das infizierte Gewebe zu entfernen

