Schottland: Steve Clarke strebt vor dem Besuch in Österreich einen “anhaltenden Erfolg” an

Manager Steve Clarke führte Schottland über Play-offs der Nations League zum Euro

Ort: Hampden Park, Glasgow Datiert: Donnerstag, 25. März Start: 19:45 GMT Decke: Hören Sie live auf BBC Radio Scotland DAB / 810MW / online; Textkommentar auf der BBC Sport Website und App

Schottland will keine “Turnierwunder” sein, sagte Steve Clarke vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich.

Clarkes Team wird in diesem Sommer an der Europameisterschaft teilnehmen – dem ersten Finale des Landes seit 1998.

Österreich reist am Donnerstag nach Hampden, mit Spielen gegen Israel und die Färöer in den folgenden Tagen.

“Wir wollen eine Phase anhaltenden Erfolgs”, sagte Clarke.

“Die Mannschaft, die hier ist, konzentriert sich voll und ganz auf die WM-Spiele, weil sie die wichtigsten sind. Seit wir uns für die Euro qualifiziert haben, haben wir gesagt, dass wir keine Wunder eines Turniers sein wollen.”

Kapitän Andy Robertson sagt, der “Wohlfühlfaktor” nach dem letzten Sieg in den Euro-Playoffs in der vergangenen Woche sei immer noch offensichtlich.

“Sie können sehen, wie die Jungs mit einem breiten Lächeln ins Gesicht kommen und bereit sind, dieses karierte Hemd anzuziehen, und genau das versuchen wir zu schaffen”, sagte der Linksverteidiger. Wir müssen das auf den Boden bringen.

“Wir wissen, dass Österreich ein schwieriges Spiel wird, wir kennen ihre Qualitäten, aber wir kennen auch unsere Qualitäten und wir sind in der Lage, ihnen Probleme zu bereiten.”

Der Stürmer von Southampton, Che Adams, könnte sein Debüt geben, als Schottland sich mit einem Rekord von drei Toren in den letzten sechs Spielen verbessern will

Österreich hat sich zum zweiten Mal in Folge für die Europameisterschaft qualifiziert, aber wie Schottland haben sie seit 1998 keine Weltmeisterschaft mehr bestritten.

“Sie sind ein gutes Team”, sagte Clarke. “Ich denke, ihre Stärke liegt wahrscheinlich eher in der Mannschaft als in den Einzelpersonen. Wie jede österreichische Mannschaft, körperlich stark, aber auch technisch gut. In einigen Bereichen des Feldes gefährlich.

„Wir werden uns darauf einstellen, dies rückgängig zu machen, aber wir wollen auch an vorderster Front stehen und sicherstellen, dass wir ihnen viel Ärger bereiten, was ich denke, dass wir es können. Manchmal spielen wir uns selbst herunter dieser Bereich.

“Ich denke, ich habe eine gute Mannschaft und ich denke, wir können immer besser werden. Dazu müssen wir die Mannschaften auf österreichischem Niveau schlagen.”