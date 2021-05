Schottland braucht “Arroganz” in Israel – Scott McTominay

John McGinn und Grant Hanley erzielten beide ein 2: 2-Unentschieden zwischen Schottland und Österreich

Schottland muss “arrogant” genug sein, um “nach Israel zu gehen und sie zu dominieren”, beklagte Scott McTominay den Beginn der WM-Qualifikation 2022 mit einem 2: 2-Unentschieden gegen England. Österreich.

Schottland wehrte sich zweimal von hinten gegen den zweiten Samen der Gruppe F.

Grant Hanley erzielte sein erstes schottisches Tor seit acht Jahren, und John McGinn erzielte einen späten akrobatischen Tritt, um Sasa Kalajdzics Doppelpack zu lösen.

“Wir hätten mehr haben sollen”, sagte er.

Schottland reist jetzt zur Auslosung am Sonntag nach Israel, bevor es am Mittwoch die Färöer in Hampden ausrichtet, um die Weltmeisterschaft im nächsten Winter in Katar zu erreichen.

“Es ist nicht” würde “und” könnte “, es ist” sollte “, sagte Mittelfeldspieler McTominay von Manchester United.” Es sind wichtige Worte wie diese, bei denen wir mehr an uns glauben müssen. “

“Wir haben überall auf dem Platz hochkarätige Spieler, die in ihren Vereinen ein so gutes Fußballniveau spielen. Für uns ist es also ein bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr Arroganz, das Gefühl, dass wir die Mannschaften dominieren können.”

“Und das wird mit der Zeit kommen, in der wir den Ball nehmen und wirklich spielen wollen. Es wird kommen. Der Manager wiederholt brillante Punkte in den Meetings, die uns auf eine andere Ebene bringen können. Ich habe das Gefühl, dass wir anfangen, dies zu sehen.” jetzt. “

McGinn sorgte für Schlagzeilen, als er fünf Minuten vor Schluss mit einem gewagten Tritt an dem österreichischen Torhüter Alexander Schlager vorbeikam.

“Zeiten wie diese sind arrogant, aber positiv, nicht schlecht oder respektlos gegenüber der Opposition”, sagte McTominay. “Es ist John McGinn, das ist großartig. Weitere Zeiten wie diese werden kommen.

“Es ist eine Chance, jetzt nach Israel zu gehen und wirklich zu versuchen, sie zu dominieren und mit dieser Arroganz und Überzeugung zu spielen, dass wir Teams dominieren können. Weil wir es können und wir wissen, dass wir es können. Es liegt an uns, es zu beweisen.”