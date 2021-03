Schottland 2-2 Österreich

John McGinns sensationeller Tritt hob Schottlands Charakter zweimal von hinten hervor und zog Österreich im Hampden Park mit 2: 2.

Die ersten beiden Tore von Sasa Kalajdzic für sein Land hatten die Gäste in einem regnerischen Glasgow vor McGinns Heldentum zweimal an die Spitze gebracht. Der Frankfurter Stürmer schoss zum ersten Mal den Abpraller, nachdem David Marshall den langen Ranger von Florian Grillitsch auf den Weg gebracht hatte ( 54).

Schottland schien selten in der Lage zu sein, einen Angriff zurückzugewinnen, bis Grant Hanleys Kopfball nach Stephen O’Donnells Freistoß einen zögernden Alexander Schlager in Österreichs Tor in der 19. Minute erwischte, bevor Kalajdzic erneut mit einem hervorragenden eigenen Lufttor traf, um Stefan abzulenken Lainers Kreuz in die obere Ecke.

Das Ziel des Spiels stand noch bevor, wenn auch trotz des heftigen Regens in einem rasenden Ende, und McGinn bewies, dass der Mann dem späten Leveler einen Kopfstoß versetzte, nachdem Ryan Christie eine Ecke in den Strafraum zurückgebracht hatte. Österreicher.

Schottland baut weiterhin die Festung Hampden

Selbst mit den nackten Tribünen in Hampden dauerte es eine Weile, bis Schottland das Selbstvertrauen zeigte, das es in seinem ersten WM-Qualifikationsspiel zur Euro 2020 führte, und es schien nicht nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Österreich nach Kalajdzic führt und Christoph Baumgartner. beide feuerten Frühwarnschüsse ab.

Stuart Armstrong hätte das Ziel 20 Meter finden sollen, als Schottland in der halben Stunde begann, den Ball besser zu bewegen, und als die Halbzeitpfeife kam, waren sie auf dem richtigen Weg und beschatteten das Spiel. Schlager erwartete, dass er nach seinem schlechten Pass in Bestform sein würde von hinten wurde von Lyndon Dykes geschnappt.

Dieser Schwung wurde in der Pause gemildert und neun Minuten später übernahm Österreich die Führung, als eine statische Abwehr es Grillitsch ermöglichte, aus der Ferne zu schießen, und nach Marshalls akrobatischem Stopp nahm Kalajdzic den O’Donnell auf die Fersen, um das Follow-up zu ziehen .

Schottland hätte innerhalb von Minuten einen Elfmeter bekommen müssen, als Christie nach einer Flanke klar im Strafraum gehalten wurde, aber der gut platzierte Schiedsrichter regte das Spiel an, bevor die Gastgeber ihr eigenes Unglück verschlimmerten, als Armstrong nach links ging, bevor er bei Bedarf weit schoss zu nivellieren.

Grant Hanley glich mit seinem zweiten Länderspieltor für Schottland aus



Während es immer noch unwahrscheinlich ist, dass Schottland einen Open-Play-Ausgleich erzwingt, kam Hanleys erstes Länderspieltor seit acht Jahren zum Erliegen, als sein Wunsch, O’Donnells hervorragende Leistung zu erfüllen, Stefan Ilsanker aufteilte und ihn Schlager um acht Meter schlagen ließ.

Die euphorischen Szenen dauerten nicht lange, als Österreich neun Minuten später wieder in Führung ging, als Lainers Flanke von einem perfekten Kopfball von Kalajdzic getroffen wurde, um Marshall zu schlagen und die obere Ecke zu finden.

Schottland weigerte sich erneut zu sinken und im Laufe der Zeit grub sich ein weiteres Versatzstück aus einem anderen Loch. Christies Kopfball von O’Donnells Ecke zurück in den Strafraum wurde von McGinn begrüßt, der sich direkt neben Schlager mit einem hervorragenden Overhead-Kick befand und Steve Clarkes Kader in der Eröffnungs-WM-Qualifikation einen Punkt einbrachte.













John McGinn gibt zu, dass er es mehr genossen hat, für Schottland zu spielen, und war erfreut, dass sein Overhead-Kick es ihm ermöglichte, beim WM-Auftakt gegen Österreich einen Punkt zu erzielen



Was der Manager gesagt hat …

Direktor von Schottland Steve Clarke Erzählte Sky Sports: “Wenn wir zweimal von hinten zurückkommen, zeigt es einen guten Charakter, um wieder ins Spiel zu kommen. Wir werden den Punkt verstehen.”

“Ich denke, wir haben uns als Team verbessert, wir glauben ein bisschen mehr an uns. Wir haben das Tor kassiert, als wir gut gespielt haben. Es ist enttäuschend, das Tor so zu verlieren, wie wir es getan haben.”

„Wir sind mit einer leichten Flanke in den Strafraum erneut auf den zweiten Platz gefallen, aber man kann dieses Team nicht im Stich lassen. Sie wollen weiter für ihr Land kämpfen.

„Es ist ein Tor von John McGinn, nicht wahr? Ich dachte, er wäre im Abseits, als ich ihn zum ersten Mal sah, aber es war ein guter Anruf, ein gutes Finish, und wir haben den Ball einfach am Leben erhalten. Es ist ein großartiges Finish, und wir haben es verdient ein Punkt zumindest. “

Gehen Sie für Statistiken

Neben den Turnieren 2006 und 2014 hat Schottland nicht jedes seiner letzten drei WM-Qualifikationsspiele gewonnen, die zu Hause begonnen haben und jedes Mal unentschieden gespielt haben (0: 0 gegen Slowenien im Jahr 2004 und 0: 0 gegen Serbien im Jahr 2012).

Österreich ist in den letzten sieben Spielen (S5 D2) ungeschlagen, der beste Lauf seit weiteren sieben Spielen zwischen Juni und November 2019.

Der Ausgleichstreffer von Grant Hanley war erst sein zweites schottisches Tor bei seiner 30. Auswahl für die Tartan Army (ebenfalls gegen Wales im März 2013).

Sasa Kalajdzic erzielte seine ersten beiden Tore für Österreich in nur seinem dritten Auftritt für sein Land.

Aleksandar Dragovic gewann heute Abend sein 87. Länderspiel – auf dem gleichen Niveau wie Marko Arnautovic. Tatsächlich haben nur drei andere Spieler Österreich öfter vertreten als Verteidiger Bayer Leverkusen.

John McGinn hat jetzt acht Tore in 16 Spielen für Schottland unter Steve Clarke erzielt, mehr als jeder andere Spieler in dieser Zeit.

Und danach?

Schottland reist am Sonntag live nach Israel, um das nächste WM-Qualifikationsspiel zu bestreiten Sky Sports Main Event ab 19:30 Uhr Start um 19.45 Uhr