Schiff im Suezkanal “erfolgreich wieder flott”, sagen ägyptische Beamte

Suez, Ägypten – Das kolossale Containerschiff, das fast eine Woche verbracht hat auf dem Suezkanal stecken war nach Angaben der ägyptischen Kanalbehörde und einer Behörde, die bei der Verwaltung des Schifffahrtskanals hilft, am Montag “erfolgreich wieder flott” und wieder in Bewegung, aber es ist unklar, wann die Schiffe an jedem Ende der Wasserstraße blockiert waren. Kritik konnte geklärt werden.

Eine Erklärung, die am Montagmorgen an die Suezkanalbehörde (SCA) der ägyptischen Regierung abgegeben wurde und dem Vorsitzenden und Direktor Admiral Osama Rabie zugeschrieben wurde, besagte, dass die MV Ever Given “erfolgreich wieder flott gemacht worden war. Dies war das Ergebnis erfolgreicher Schub- und Schleppmanöver, die dazu führten zur Wiederherstellung von 80% der Schiffssteuerung. “

Der Frachter MV Ever Given, eines der größten Containerschiffe der Welt, wurde am 29. März 2021 im ägyptischen Suezkanal wieder flott gemacht. Suezkanalbehörde



Die Flut am späten Montagmorgen schien den Besatzungen zu helfen, das große Schiff in die Mitte des Kanals zurückzubringen, und eine online veröffentlichte Erklärung der Leth Agency, die in Zusammenarbeit mit SCA eine Vielzahl von Dienstleistungen für den Kanal erbringt, hat später festgestellt, dass die Ever Donne war “jetzt auf dem Weg zum Great Bitter Lake”, einem Stausee mitten im Kanal. Diese Bewegung nach Norden deutete darauf hin, dass der gesamte Verkehr auf dem Kanal bald wieder aufgenommen werden könnte, und die SCA sagte, sie werde um 20.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr Ostküstenzeit) eine Pressekonferenz abhalten, um Bilanz über die Bewegung anderer Schiffe zu ziehen.

“Seine Exzellenz, Admiral Rabie, möchte der internationalen Reederei versichern, dass die Navigation sofort wieder aufgenommen wird, nachdem das Schiff vollständig in die Richtung des Schiffes zurückversetzt und zur technischen Inspektion in den Haltebereich der Bitter Lakes geleitet wurde”, sagte der SCA sagte in seiner vorherigen Pressemitteilung. .

Es gab keine sofortige Bestätigung von Berichten, dass andere Schiffe wieder durch den Kanal gefahren waren und Ever Given in Richtung Great Amer Lake unterwegs war.

Mit größter Freude können wir bestätigen, dass die #Suez Die Kanalbehörde und ihre Mitarbeiter haben M / V EVER GIVEN erfolgreich neu gestartet. Sie ist derzeit auf dem Weg zum Great Bitter Lake. Weitere Informationen folgen in unserem Profil. M / V EVER GIVEN ist nicht mehr #basierend pic.twitter.com/jLjkeXAu4m – Leth Agenturen (@AgenciesLeth) 29. März 2021

Wie Charlie D’Agata, Korrespondent von CBS News, berichtet, hat das Backup selbst beim Öffnen des Kanals bereits erhebliche Störungen verursacht.

“Selbst wenn es wieder zu sinken beginnt, wird es noch einige Tage dauern, bis dieser Rückstand behoben ist. Sie haben diese Auswirkungen also entlang der gesamten Lieferkette gehabt”, sagte Guy Platten, Generalsekretär der Internationalen Schifffahrtskammer. “Man muss bedenken, dass Schiffe fast alles transportieren, von medizinischen Hilfsgütern bis hin zu Lebensmitteln, Getreide, Treibstoff und allem dazwischen.”

Der globale Versanddienstleister Inchcape Shipping gab als erster bekannt, dass Ever Given am frühen Montagmorgen veröffentlicht wurde. Inchcape sagte in einem Tweet, dass Ever Given “im Moment dabei ist, gesichert zu werden. Weitere Informationen zu den nächsten Schritten werden folgen, sobald sie bekannt sind.” Der Tweet enthielt ein Diagramm, das das Schiff teilweise aufrecht zeigt.



Vor fast einer Woche blieb der Wolkenkratzer Ever Given in der entscheidenden Wasserstraße auf der Seite stecken und verursachte einen massiven Stau. Das Hindernis besteht darin, täglich 9 Milliarden US-Dollar im Welthandel zurückzuhalten und die bereits belasteten Lieferketten zu belasten die Coronavirus-Pandemie.

Bis Montag warteten noch 367 Schiffe, die alles von Rohöl bis Vieh transportierten, darauf, durch den Kanal zu fahren, während Dutzende weitere die alternative Route um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas nahmen und etwa zwei Wochen unterwegs waren und drohende Lieferzeiten.

Die Freigabe des Schiffes erfolgte nach intensiven Bemühungen, das Schiff mit 10 Schleppern zu schieben und zu ziehen, als der Vollmond die Springflut brachte, sagte Leth Agencies, erhöhte den Wasserstand im Kanal und hoffte auf einen Durchbruch.

Die MV Ever Given, ein Frachter unter panamaischer Flagge, der im Suezkanal steckt und den Verkehr auf der lebenswichtigen Wasserstraße blockiert, ist am 26. März 2021 zu sehen. Mohamed Elshahed / AP



Während der Nacht hatten mehrere Bagger hart gearbeitet, um 27.000 Kubikmeter Sand und Schlamm aus dem Schiff zu saugen. Ein weiterer mächtiger Schlepper, Carlo Magno, eilte zur Szene, um sich den Bemühungen anzuschließen.

Obwohl das Schiff in seiner derzeitigen Position anfällig für Beschädigungen ist, wies Shoei Kisen Kaisha Ltd., das Unternehmen, dem die Ever Given gehört, am Montag Bedenken zurück und sagte, der Motor des Schiffes sei funktionsfähig und könne seine Reise normal fortsetzen, wenn es freigegeben werde.

Die Kanalbehörden haben verzweifelt versucht, das Schiff zu befreien, indem sie sich ausschließlich auf Schlepper und Bagger stützten, obwohl Analysten gewarnt haben, dass ein 1.300 Fuß langes Schiff mit einem Gewicht von etwa 220.000 Tonnen zu schwer sein könnte, um eine solche Operation durchzuführen. Als sich das Fenster für einen Durchbruch mit dem Rückgang der Flut in dieser Woche verengte, wuchs die Befürchtung, dass die Behörden gezwungen sein würden, das Schiff zu erleichtern, indem einige der 20.000 Container des Schiffes entfernt würden – eine komplexe Operation, die Ausrüstung erfordert. Spezialist, der in Ägypten nicht gefunden wurde Tage oder Wochen dauern.