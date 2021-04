Sanjeev Guptas verdächtige Rechnungen, die in Greensill-Darlehen verwendet werden, werfen Betrugsbedenken auf

Kredite an das Unternehmen Sanjeev Gupta von Greensill Capital, die anschließend an Investoren der Credit Suisse verkauft wurden, wurden auf der Grundlage verdächtiger Rechnungen vergeben, die den Verdacht auf Betrug erweckten.

Die Enthüllung wird wahrscheinlich mehr Druck auf Gupta ausüben, der einst von Politikern als “Retter des Stahls” für seine Rettung der Metallurgie von Wales nach Australien gefeiert wurde, aber jetzt darum kämpft, sein Industrieimperium aufrechtzuerhalten.

Greensill brach letzten Monat zusammen und löste einen Unternehmens- und politischen Skandal über die Lobbyarbeit des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron im Namen des Unternehmens aus. Anleger in eine inzwischen suspendierte 10-Milliarden-Dollar-Aufstellung von Credit Suisse-Fonds sind bereit, Verluste aus Guptas Unternehmenskrediten hinzunehmen.

Die Financial Times sah eine Reihe von Rechnungen, die die Handelsgruppe Liberty Commodities von Gupta Greensill gegen Bargeld zur Verfügung stellte, darunter Dokumente, aus denen hervorgeht, dass er Produkte an vier europäische Metallunternehmen verkaufte: KME Deutschland, RPS Siegen, Voestalpine Böhler Edelstahl und Salzgitter Flachstahl.

Alle diese Unternehmen bestreiten, mit der Gupta-Gruppe Geschäfte gemacht zu haben. “Wir haben nichts mit Liberty zu tun”, sagte Ulrich Becker, Geschäftsführer von KME Deutschland. „Wir haben in der Vergangenheit nicht mit ihnen gehandelt, wir handeln jetzt nicht mit ihnen und wir werden nicht mit ihnen handeln. Wir sind Kupferproduzenten und wissen nicht einmal, was wir von ihnen gekauft hätten. “”

Letzte Woche gab die FT bekannt, dass der Administrator von Greensill Capital, Grant Thornton, bestimmte Rechnungen nicht überprüfen konnte, als er sich an Unternehmen wandte, die als Schuldner des zusammengebrochenen Unternehmens aufgeführt waren.

Eines der Unternehmen, ein deutsches Schrottunternehmen namens RPS Siegen, teilte der FT mit, dass es nie mit Gupta verhandelt habe. Der Stahlmagnat teilte der FT später mit, dass das Unternehmen “als potenzieller Kunde identifiziert” und auf dieser Grundlage Finanzmittel bereitgestellt worden seien.

Zu den Rechnungen der FT gehört jedoch ein bei Greensill eingereichter Liberty Commodities-Gesetzentwurf, in dem behauptet wurde, Guptas Handelsunternehmen habe Nickel an RPS verkauft.

Greensill hat Kredite an Gupta in Credit Suisse-Fonds zusammengefasst, in denen die zugrunde liegenden Forderungen – oder auf Rechnungen geschuldeten Gelder – aufgeführt sind. Sechs auf den Konten der Credit Suisse genannte europäische Metallunternehmen – RPS Siegen, Amag Österreich, KME Deutschland, Salzgitter Flachstahl, Voestalpine Böhler Edelstahl und Trimet Aluminium – bestätigten der FT gegenüber, dass sie nie mit Liberty Commodities gehandelt hatten.

Dies ist das bislang deutlichste Zeichen dafür, dass es im Herzen des Greensill-Skandals möglicherweise falsche Dokumente gibt. Führungskräfte von Schweizer Banken sind zunehmend besorgt darüber, dass ihre Kunden Opfer von Betrug geworden sind.

Auf Fragen zu verdächtigen Rechnungen antwortete GFG: „Viele der Finanzierungsvereinbarungen von Greensill mit seinen Kunden, einschließlich einiger Unternehmen der GFG Alliance, waren zukunftsgerichtete Schuldenprogramme, die manchmal als zukünftige Forderungen bezeichnet wurden. Im Rahmen dieser Programme hat Greensill Unternehmen ausgewählt und genehmigt, mit denen seine Gegenparteien möglicherweise in Zukunft Geschäfte tätigen könnten. “”

GFG lehnte es ab, weiter zu kommentieren, warum es Rechnungen für eine Geschäftsbeziehung gab, die nur „prospektiv“ war.

Der Verdacht wurde geschürt, nachdem die FT am Montag bekannt gab, dass Web-Domains, die denen verschiedener Warenhandelshäuser ähneln, unter der E-Mail-Adresse eines GFG-Mitarbeiters registriert wurden.

Die GFG Alliance von Gupta, ein loses Konglomerat des metallurgischen Geschäfts, war einer der größten Kunden von Greensill, der bis zu seinem Zusammenbruch im letzten Monat eines der heißesten Fintech-Unternehmen Großbritanniens war.

Im vergangenen Jahr versuchte Greensill, Kapital in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar zu beschaffen. Der frühere Premierminister Cameron, ein Berater der Gruppe, war einst bereit, mit Aktienoptionen des Unternehmens, die jetzt wertlos sind, zig Millionen Dollar zu verdienen.

Greensill war nicht verpflichtet, die Richtigkeit der Rechnungen gemäß den Bedingungen der Fazilität „Debitoren“ bei GFG zu bestätigen.

Die Credit Suisse, Greensill und ihr Administrator Grant Thornton lehnten eine Stellungnahme ab.