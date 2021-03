Sánchez Jover betritt ein Gemälde, von dem Carballés fällt

Die Hauptziehung für den AnyTech365 Andalucía Open Challenger 80, der im Puente Romano Tennis Club in Marbella stattfindet, begann am Montag., während die Vorphase zu Ende ging. Die große Überraschung dieser Qualifikation war Carlos Sánchez Jover, derzeit 592 der Welt, der eine Einladung von der Organisation erhalten hat und nach dem Sieg gegen zwei Gegner mit einem höheren Rang als er am Turnier teilnehmen wird. Der 20-jährige Albacete besiegte die belgischen Geerts (359.) am Sonntag mit 6: 3 und 6: 2, dann mit 2: 6, 6: 3 und 7: 5 gegen die dänische Rune (317.). Am Dienstag trifft er auf den Italiener Gianluca Mager (102. und 4. Samen). Zwei weitere Spanier nahmen ebenfalls an der Auslosung teil: Javier Barranco und Nikolas Sánchez Izquierdo, die gegen den Schweden Elias Ymer und den Bosnier Damir Dzumhur antreten werden.

Die andere Überraschung des Tages gab der Schweizer Henri Laaksonen (134.), der den ersten Favoriten, den Spanier Roberto Carballés, senkte, in einem schwierigen Spiel, das in drei Sätzen gelöst wurde: 1-6, 6-3 und 6-3. Enttäuschung für den auf Teneriffa geborenen Spieler nach einem ersten Satz, den er mit großer Zahlungsfähigkeit dominierte. Aber Die Beschwerden im unteren Rückenbereich, für die er behandelt wurde, hinderten ihn daran, weiterhin nach besten Kräften zu konkurrieren.

Im Übrigen Siege für Pedro Sousa, Ernests Gulbis, der Evgeny Donskoy (achter Samen) Alessandro Giannessi, Martin Klizan und Roberto Marcora besiegte. Diesen Dienstag starten sie gegen den Österreicher Ofner gegen Jaume Munar und gegen den Italiener Giustino gegen Mario Vilella. Und ein interessantes nationales Duell zwischen zwei Carlos, Gómez Herrera und Gimeno.

Tabelle, Zeitpläne und Ergebnisse.