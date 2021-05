Apple hat in den letzten zwei Wochen eine schwierige Phase durchlaufen. Es ging in erster Linie darum die rechtliche Herausforderung von Epic Gamesund jetzt wird das Unternehmen auch von Samsung angegriffen. In einer neuen Videoserie vergleicht Samsung seine eigenen Galaxy 21 ultra auf dem neuesten Apple-Gerät, um zu sehen, welches Telefon bessere Fotos von –Überprüfen Sie die Notizen– Gegrillte Käsesandwiches?

Während diese 15-Sekunden-Anzeigen in der breiteren Welt des Marketings keine Neuland betreten, vermitteln sie die Botschaft schnell und effektiv. Beide Stellen beginnen mit dem Slogan “Ein Upgrade Ihres Telefons sollte kein Downgrade sein.” Das Galaxy S21 ist mit einer 108-MP-Hauptkamera ausgestattet, mit der viel mehr Details erfasst werden können als mit dem dünnen 12-MP-Objektiv des iPhone 12 Pro Max. Aber vielleicht noch mehr, die Farben des S21 sehen kühner und gesättigter aus, und wir können es wagen, es zu sagen – viel appetitlicher.

Ich meine, ich würde beides essen, ohne mich zu beschweren.

Der zweite Punkt hebt die clever erfundene räumliche Zoomfunktion hervor, mit der der S21 Ultra auf das 100-fache zoomen kann und gleichzeitig eine perfekt verwendbare Nahaufnahme des Mondes erfasst. Nachdem er das Foto des S21 Ultra mit dem des 12 Pro Max verglichen hat (das bei 5-fachem optischen Zoom „maximiert“), fordert er die Zuschauer auf, „episch zu zoomen“. 😎

Ein bisschen näher und wir konnten sehen, aus welcher Art von Käse es besteht.

Schließlich haben wir einige großartige Welpen, die ihre Welpen auf die Beine stellen, da Samsung uns daran erinnert, wie gut die Software es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig Fotos und Videos aufzunehmen. Denn wer liebt nicht ein paar glamouröse Mops?

Wenn Ihr täglicher Arbeitsablauf darin besteht, Fotos von gegrilltem Käse aufzunehmen und den Mond zu vergrößern, ist das S21 Ultra ein klarer Gewinner gegenüber dem iPhone 12 Pro Max. Der messbare Effekt dieser Werbespots mag fraglich sein, aber es ist etwas neu zu sehen, dass Samsung in einem solchen Vergleich von Äpfeln zu Äpfeln einen bestimmten Rivalen nennt. Dies ist nicht das erste Mal, dass das südkoreanische Unternehmen Apple übernimmt, aber ich hoffe es wird nicht so peinlich nach hinten losgehen diesmal.